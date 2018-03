Diego Mariño: "Estamos donde queríamos estar"

Diego Mariño, en conferencia de prensa, destacó la importancia de la victoria y que todavía falta mucha liga: "Hay que ser cautos porque todavía no hemos hecho nada". La paridad de la competencia lleva a no descuidarse, estamos cerca de los de arriba, pero los de abajo están cerca nuestro. Asimismo reconoce la buena racha del equipo: "No es casualidad, lo estamos haciendo muy bien". "Defensivamente estamos bien, todo el equipo está implicado en ello", destacó. Y es que el portero, por si solo, no puede conseguir los números que está haciendo el Sporting en el último tramo de la temporada.

Si bien el trabajo defensivo del Sporting en estas fechas es muy bueno (cero goles en contra en los últimos seis partidos), los atacantes también hacen lo suyo:"Arriba tenemos mucha pólvora, tenemos jugadores muy desequilibrantes".

En referencia a terminar la temporada con la meta menos vencida y la obtención del premio Zamora, es la segunda con menos goles (27), detrás del Cádiz (18), el gallego afirma que "los logros personales en el fútbol valen muy poco, lo importante es el plano colectivo, el conseguir el ascenso".

Sobre su gran momento, sabe que esta atravesando por un buen momento: "Cuando tengo que aparecer lo hago con acierto".

Acerca del Rayo, el portero comentó: "Creo que fue un partidazo, jugaron muy bien, tienen jugadores diferentes y muy buenos", "fue un partido de tú a tú, cada uno con sus armas". El Rayo es un claro candidato para conseguir el ascenso directo, no se guardó nada, siendo líder pudo intentar conseguir un punto y vino a por el partido.

De la afición, que volvió a llenar el estadio: "En los momentos malos de la temporada el Molinón rozaba el lleno. Cuando más estábamos sufriendo ellos se vinieron arriba, nos dieron un plus, pidió que sigan confiando porque lo van a necesitar al final".

"Alberto me dio la enhorabuena por el partido, por la situación" y "Pichu Cuéllar se alegraba por mí y por el equipo" en referencia a las conversaciones que mantuvo con los porteros con pasado en el Sporting (Alberto juega actualemnte en el Rayo y el Pichu vino de visita a entregar su premio Zamora de la temporada 14/15).