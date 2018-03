Tana: "Hay que creer que es posible, porque siempre es posible"

Sobre el choque ante el Real Madrid, aseguró que la idea será quitarles el balón. "Ellos son muy buenos, pero a diferencia del Barça no tienen ese juego de tener la posesión". Y que van a intentar quitarles la pelota para que esos ataques sean "lo menos posible". Además, quiso señalar que le da igual contra quien jugar. "Si está bien, su juego va bien para cualquier rival".

Por otra parte, en cuanto al gol frente al Madrid, se mostró tajante y aseguró que “a vida no le ha cambiado en nada, ni siquiera "el salario". El año pasado jugaron partidos muy buenos contra el Madrid y ahora están en una situación completamente distinta. Asimismo, deseó poder marcar, pero para él lo importante es ganar. Pese a ello, señaló que cuando anotó en el Bernabéu no fue su mejor momento y que espera que vengan momentos muchos mejores "en su carrera".

Al centrocampista se le vio optimista con el partido y confirmaba que lo que les queda es creer, soñar y pensar que les va a salir un buen partido. "Contra el Madrid cualquiera firma un punto, pero en la situación en la que están necesitan los tres". Aseguró que van intentar sacar "una victoria el sábado".

Para concluir con el próximo partido apuntó que ellos estén pensando en otra cosa o reservándose les viene bien. Por lo que no va a decir que quiere que vengan los mejores. "Si quieren venir con el equipo B o el C, bienvenido sea”.

Sobre su papel de sustituto de Viera, señalo que no tiene "presión ninguna". Para él era algo bonito. También se veía siendo el líder por una cuestión de que le tocaba a él. Aunque su objetivo no es otro que “estar en su mejor versión, no es sólo una cuestión de suplir a Viera”. Confirmó no saber cuándo se verá la mejor versión de Tana, que es complicado "por la dinámica del equipo y porque el juego es totalmente distinto". "El año pasado los jugadores que enamoraban a todo el mundo ya nadie los quiere y somos jugadores de Segunda. Para estar a ese nivel tiene que haber un cúmulo de cosas".

Tana repasó su situación con Paco Jémez afirmando que el míster le pidió que se quedara. Y que ha intentado adaptarse y darle lo que le pide siempre para poder jugar y demostrarle que se ha quedado aquí con muchas ganas. Por otra parte, sobre la afirmación del entrenador de que este es el peor equipo que ha entrenado, se mostró dudoso y señaló que no sabe si serán el peor o no, pero esto es culpa de todos e intentarán cambiarlo”. Por otra parte, sobre su pasado entrenador zanjó que con Quique Setién lo único que tiene son "conversaciones personales y de amistad".

Sobre el aprendizaje que aporta una temporada dura, apuntó que se aprende mucho. "De todas las situaciones se aprende. Este ha sido un año malo y se aprende a saber llevar las situaciones malas. Cuando todo va bien, todo es muy fácil". Pero pese a ello, no ha perdido la ilusión, por lo que tienen que salir con mucha ilusión. "Nunca es fácil, pero a eso se aferran: Creer que es posible, porque siempre es posible".

Por último, analizó la transición de la temporada anterior a esta. Afirmó que el equipo iba muy bien y este año no han salido las cosas bien. "Se han intentado buscar culpables y se han cortado cabezas". Y que tenían un estilo de juego con el que todos se entendían. Finalizó apuntando que culpables son todos, pero no cree que sean más culpables los que se han ido.