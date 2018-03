Emre Mor, jugador Estrella Galicia del mes de febrero

El pasado martes Emre Mor recibió el trofeo de Jugador Estrella Galicia del mes de febrero. Es la primera vez que la afición celeste concede este premio al turco-danés y el jugadpr se mostró muy agradecido por esta muestra de apoyo. “Siempre es bueno recibir un premio y más si lo entregan los aficionados. Estoy muy contento y agradecido”, declaró tras recibir el galardón de manos de Elsa Alonso, reconocida por la cervecera gallega como la Hostelera Estrella Galicia de febrero.

Desde la creación de este trofeo, esta ha sido una de las ediciones más reñidas. El delantero competía, por llevarse el reconocimiento de la afición, frente a Hugo Mallo y Maxi Gómez, ambos premiados en alguna ocasión con este galardón. Finalmente,el internacional turco se proclamó vencedor por tan solo 32 votos de diferencia respecto al capitán del equipo céltico. Emre Mor acumuló 1.250 votos en las encuestas llevadas a cabo en los perfiles oficiales del RC Celta en Twitter y Facebook, mientras que Hugo Mallo sumó 1.218 y Maxi Gómez 823.

Su rendimiento en las últimas jornadas ha ido en aumento y eso ha echo que la confianza depositada en el, tanto por parte de Unzué como de la afición, haya aumentado. Las continuas ausencias del delantero y sus pocos minutos esta temporada fueron uno de los temas en cuestión durante las ruedas de prensa del técnico. Sin embargo, parece que ahora la cosa ha cambiado. Desde el encuentro ante el Eibar, en el que Mor a pesar de entrar como suplente demostró en el terreno de juego su evolución, se ha convertido casi en un habitual en los onces iniciales del cuadro gallego. "Cuando uno cambia de club no espera jugar tan poco. Pero lo importante es que ahora me encuentro bien, me siento preparado. Creo que mi momento ha llegado. Estoy listo para seguir jugando como en los últimos partidos" declaraba el delantero hace un par de semana en rueda de prensa.