Un nuevo amistoso de selecciones donde los jugadores del Lega no fueron nada importantes. Amrabat no jugó ni un solo minuto en la victoria de Marruecos ante Uzbekistán por dos goles a cero. El equipo morroquí impuso su juego y ganó sin problema a la selección de Uzbekistán. Al contrario que Marrruecos, Arabia Saudita se enfrentó a Bélgica y no pudo hacer nada. La selección del jugador pepinero, Yahya Al-Shehri, no tuvo opción alguna ante la Bélgica de Hazard y compañia, que arrasó. Un doblete de Romelu Lukaku, y los goles de Batshuayi y De Bruyne fueron mas que suficientes para derrotar a los sauditas.

Yahya Al-Shehri, el cual no ha debutado aún con la camiseta del Lega, no jugó de titular ante Bélgica. En el anterior encuentro ante Ucrania, el árabe sí jugó de titular y asistió al delantero para sumar en el marcador. En esta ocasión, Al-Shehri salió al terreno de juego en el minuto 69, cuando los "Belgian Red Devils" iban 2-0 arriba en el luminoso. El mediocentro no tuvo a penas protagonismo ya que el cuadro belga no dejó ninguna opción a los sauditas para imponer su juego. Pese a que está claro que la europea es una selección superior a la asiática, los árabes poco pudieron hacer para evitar una derrota que comenzó a consumarse cuando apenas iban 13 minutos de juego. Previo a debutar en la Copa del Mundo, Arabia Saudita tendrá tres amistosos más de alto nivel, ya que se enfrentará a Italia, Perú y Alemania antes de hacer su estreno frente a Rusia en la primera fecha.

Un partido más en el que el aficionado pepinero seguirá con la duda de quien es Yahya Al-Sheri. Asier Garitano no parece tener clara la idea de contar con el mediocentro para el tramo final de la temporada. Tendremos que seguir esperando para ver al mediocentro vestido de corto con la elástica blanquiazul.