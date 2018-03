Aitor Zulaika: "En el Sanse hay ilusión"

La Real Unión de Irún recibirá mañana al Sanse en el Stadium Gal a las 12:00. El derbi guipuzcoano enfrentará a una Real Unión que no está pasando por su mejor momento y a un Sanse que va en segunda posición de los Playoffs.

El míster mantiene la calma y en su filosofía dicta la tranquilidad. "Tenemos que estar tranquilos. Queda poco y mucho a la vez" declaró. Aitor Zulaika afirma que su equipo ha despertado. "Este Sanse ha sido capaz de despertar". No le cabe duda de que "hay ilusión". "Tenemos que intentar mantener esa ilusión que se ha despertado hasta el final trabajando día sí y día también".

Por otro lado, el joven centrocampista del equipo Eneko Capilla no baja la guardia. "Llevamos tres años que no conseguimos la victoria allí" se lamenta el futbolista. "El Real Unión es un gran equipo que, aunque no está haciendo una buena temporada, tiene jugadores muy buenos". El joven Capilla admite que "está claro que será un partido muy complicado", razón por la que no bajará la guardia.

Así mismo, el entrenador del club donostiarra de Segunda B conoce las estadísticas y afirma que "los datos de los últimos años dicen que al Sanse le cuesta ganar en Gala. Es un dato objetivo que está ahí". El técnico conoce a su contrincante, ya que fue jugador de la Real Unión, y declara lo siguiente: "Tenemos un reto bonito. Es un derbi en el que los guipuzcoanos nos conocemos entre los técnicos y jugadores." Zulaika reconoce que "es un derbi especial".

El de Azpeitia reconoce que a su equipo le va bien. Por ello asegura que "cuando la situación va bien lo mejor es cambiar las cosas lo menos posible y que vayan fluyendo como hasta ahora".