El sueño de los Playoffs

En Segunda B no hay objetivo más bonito y especial para los aficionados de un club que ver a su equipo disputando las eliminatorias finales contra los mejores conjuntos de la categoría. Cuando se está luchando por una de las plazas que se otorgan para estar al año siguiente en la segunda división del fútbol español la emoción se multiplica y el ambiente que viven las ciudades de los equipos es especial.

Y en Badalona, ciudad que tiene a un equipo con un presupuesto ni mucho menos tan copioso como el de algunos de los equipos del Grupo III, se ha colado cuarto en la clasificación después de ganar el domingo pasado al Llagostera (1-2) y de que el Cornellà perdiese en casa contra el Olot (0-1). La situación para ocupar el último lugar que da la posibilidad de jugar el ascenso se espera que esté reñida hasta final de temporada. Con tan solo siete partidos por jugarse, tres equipos catalanes, el Badalona, el Cornellà y el Lleida, están separados por solo dos puntos. La recta final se espera apasionante.

Números del Badalona

Que a principios de abril los de Manolo González se encuentren en este contexto era algo totalmente impensable a principios de temporada, teniendo en cuenta la calidad de los equipos que había en el grupo. El objetivo que se habían fijado los escapulados era el de la permanencia, pero tal meta está completamente asimilada. Ahora solo queda mirar hacia arriba.

La causante de que se encuentren cuartos con 49 puntos en 31 jornadas es la magnífica dinámica que persigue a los escapulados desde principios del 2018. De todos los grupos de Segunda B, son el conjunto que más puntos ha sumado en los últimos ocho partidos (22 de 24 posibles) y tan solo ha encajado un par de goles (frente al Atlético Saguntino y el Llagostera). Llevan siete victorias consecutivas, racha que no se había visto nunca en los 15 años que lleva el Badalona en la categoría de bronce del fútbol español, de las cuales cuatro han sido a domicilio (números que no se veían desde la temporada 2005/06). Antes de empezar febrero no habían conseguido sacar ni un triunfo de los viajes que habían hecho por los campos de los distintos equipos del grupo, y ahora llevan 16 puntos de 16 posibles como visitantes.

Pero lo más importante es que han conseguido que el Estadi Muncipal sea un auténtico fortín. Allí solo les ha ganado el Elche (1-3), en un ya lejano 14 de enero. De hecho, es el tercer equipo que menos veces se ha quedado sin marcar como local, solo en tres ocasiones de los 15 partidos disputados en casa. En caso de anotar en los cuatro partidos que le quedan en casa, igualaría unos números solo logrados dos veces en Segunda B, en las temporadas 2004/05 y 2005/06.

Calendario complicado

Sin embargo, lo que más preocupa es el calendario. De los siete partidos que le quedan al Badalona, cuatro son contra rivales de la zona alta. En casa recibirá este sábado al Alcoyano y, posteriormente, al Ebro, al Formentera y al Valencia B. A priori, el único de estos cuatro conjuntos que podría poner en serios problemas a los de Manolo González es el filial del Valencia, que a día de hoy es séptimo a siete puntos de los badaloneses. No obstante, los otros tres equipos aún no tienen asegurada la permanencia en el grupo, por lo que se dejaran el alma para dejarla atada lo más rápido posible.

Pero, sobre todo, el problema llega con los desplazamientos: Cornellà, Villarreal B y Mallorca, quinto, segundo y primero, respectivamente. El partido clave, sin lugar a dudas, será el del Cornellà, ya que en caso de sumar los tres puntos cogerían un buen margen y se distanciarían ligeramente de sus perseguidores. Por lo que respecta a los dos líderes del grupo, el Villarreal B aun no tiene asegurado su puesto en las eliminatorias del playoff, pero el Mallorca, con siete puntos de ventaja, podría llegar al partido contra los badaloneses con el título asegurado.

Cornellà y Lleida, caminos más sencillos

Por lo que respecta al Cornellà, de aquí a final de temporada, solo se enfrenta con conjuntos que están en la parte baja de la clasificación (a excepción del Badalona es día 8 de abril). Visita al Sabadell (duodécimo), al Deportivo Aragón (vigésimo) al Peña Deportiva (decimoctavo) y al Atlético Saguntino (decimotercero); y recibe al Badalona (cuarto), al Peralada (décimo) y al Atlético Baleares (decimonoveno). Sin embargo, el equipo no atraviesa el mejor momento de la temporada, ya que ha perdido los últimos dos choques. Otro dato a favor de las aspiraciones de los badaloneses es que el Cornellà solo ha ganado cuatro partidos a domicilio y ha encajado en el 93% de las ocasiones como visitante.

Por su parte, el otro gran aspirante para ocupar el cuarto puesto de la tabla es el Lleida, con una calendario más asequible que el del Badalona pero más engorroso que el del Cornellà. Los ilerdenses reciben en el Camp d’Esports al Formentera (decimosexto), al Valencia B (séptimo) y al Olot (decimoquinto); y visitan los campos del Mallorca (primero), del Hércules (noveno), del Elche (tercero) y del Sabadell (duodécimo). El Lleida ha perdido tres de sus últimos siete encuentros, pero no ha concedido ni un solo tanto en más de 800 minutos como anfitrión.

Tampoco hay que olvidar que Villarreal B y Elche se encuentran a menos de dos partidos del Lleida, por lo que entre segundo y sexto han solo seis puntos de diferencia.

Resarcirse del año pasado

Aunque desde el vestuario se muestran muy prudentes respecto a sus opciones de conseguir el objetivo de los playoff, es indudable que si los escapulados siguen demostrando el juego de las últimas jornadas son un candidato más que firme para estar allí arriba. No obstante, los fantasmas del año pasado siguen en boca de los aficionados y de la plantilla. Con la derrota en el campo del Levante B (4-1), y la consiguiente victoria del Atlético Baleares en casa frente al Alcoyano (1-0), los números auparon a los mallorquines a los puestos de playoff, relegando al Badalona a una amarga quinta plaza. Ahora solo les queda hacer los deberes y pensar, como decía Manolo González después del choque en Llagostera, en ir “partido a partido”. Y el próximo es el sábado a las 12:00 en el Municipal, donde se buscará la octava victoria para seguir soñando.