Recuerda su nombre: Leo Messi

A sus 30 años, Lionel Andrés Messi comparece en cada partido con la certeza del que hace lo que más quiere. Disfruta jugando, se recrea con el balón en los pies, pelea, sufre, y lo más importante, siempre necesita superarse. Messi es un goleador, un regateador, un inventor de pases, un funambulista que apura al límite el momento de romper el cambio de ritmo, un futbolista total y diferente. Tiene magia. Y además es regular.

Para muchos Messi ya es el mejor jugador de la historia. Para otros no. Lo que ya nadie duda es que se encuentra en el top de los jugadores más destacados de este deporte. Y eso que aún le queda cuerda para rato, y que hasta que no se deje de apreciar lo que está realizando, nadie se dará cuenta del privilegio de jugador del que se está pudiendo disfrutar.

Un jugador especial

Un 24 de junio de 1987 nació en Rosario Lionel Andrés Messi. De origen humilde, recaló en Can Barça una zurda de oro, que tras trece años como profesional acumula un reguero de reconocimientos, colectivos e individuales, y lo que es más importante, la admiración una gran inmensa mayoría por lo que desprende su fútbol.

Messi controla el esférico | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Su palmarés es extenso de citar. A nivel de clubes, cuatro Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, ocho Ligas, cinco Copas del Rey y siete Supercopas de España. Con la selección, una Copa del Mundo sub-20 y unos Juegos Olímpicos. 32 trofeos en una exitosa carrera como profesional.

Leo va más allá de los títulos y reconocimientos individuales

En el marco individual, un Balón de Oro, cuatro FIFA Balón de Oro, un premio The Best, once veces incluido en el once ideal de la FIFA, cuatro Botas de Oro, cuatro trofeos Pichichi en Primera División, e innumerables reconocimientos más. Premios y estadísticas aparte, el delantero argentino es un futbolista excelso que hace disfrutar en cada partido al espectador, sea o no del equipo al que pertenece Messi.

El Barça y Argentina

Pese a todo lo anterior, Messi sigue pareciendo un jugador con dos caras, en momentos determinados, una con el FC Barcelona y otra con su combinado nacional. Pese a que en ambos lugares ha sufrido desengaños en momentos clave, estos se han repetido más veces cuando ha desempeñado su condición de internacional con Argentina, donde ha tenido muchas más decepciones que con el Barça.

Muchos le acusan de no poder ser el mejor jugador de la historia por no tener en sus vitrinas un Mundial. Algo que Leo no ha parado de intentar en las tres ocasiones en las que se ha infundado el escudo y la lanza de la selección. En 2006 le pilló demasiado joven, y es que solo pudo disputar tres partidos, uno de titular, en los que anotó un gol viendo como su selección caía en cuartos de final en penaltis ante Alemania.

Messi celebra un gol | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Cuatro años más tarde se repetía el patrón. Aunque Messi disputó los cinco encuentros de su selección, Argentina volvió a caer en cuartos de final a manos de Alemania, y Leo no pudo ver portería. 2014 parecía el año del argentino. Su nivel durante la temporada se vio por momentos lejos del que se le puede pedir en El FC Barcelona. Parecía estar dosificando esfuerzos para llegar al 100% al Mundial de Brasil. Con una gran actuación, cuatro goles incluidos, no pudo más que perder la final de la Copa del Mundo, de nuevo ante Alemania en la prórroga.

Rusia puede ser su gran oportunidad

Para muchos, 2014, el Mundial ideal de Messi por plenitud física y condiciones había pasado, pero Rusia puede ser de nuevo su gran oportunidad. Casi él solo, con una espada y a pecho descubierto ha logrado salvar de una debacle y meter a Argentina en el Mundial de este verano. Y ya llegados a este punto y con Leo en el torneo, no se puede dejar de lado a la albiceleste como favorita al mismo.

La influencia del '10'

La influencia de Messi es capital en la selección. Aunque en el Barça es un jugador clave, recibe, distribuye, rompe líneas, regatea, asiste y marca, en el club blaugrana se siente arropado por unos compañeros que desde su llegada han entendido que deben establecer el patrón de juego entorno al argentino. El Barça ha rodeado a Messi de jugadores con un buen trato de balón y capacidad asociativa en la mayoría de los casos, y cuando no lo ha hecho, se ha notado, y mucho. Sean o no estrellas mundiales, el equipo catalán ha desarrollado su filosofía de juego apoyándose en su mejor activo, Leo Messi. Y no dudando de su capacidad en los malos momentos.

Con Argentina no ha podido sacar su máximo rendimiento

Argentina no ha sabido en la mayoría de los casos sacar lo mejor del futbolista de Rosario. Equipos planos, jugadores toscos, jugones en el banquillo, táctica sobre juego. Todo ello ha lastrado a un Messi que por mucho que ha tenido momentos de lucidez, no ha podido expresar toda su armonía con la camiseta de su país. Aunque él solo y con una capacidad de compromiso muy alta ha conseguido desentrañar encuentros muy complicados para su selección.

Messi se dispone a lanzar una falta | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Messi va a llegar al Mundial con una evolución muy patente en su juego. Con el paso de los años, Leo ha reconocido que ahora es menos ‘egoista’ y que intenta jugar más para el equipo. Ha cambiado sus galopadas constantes, a veces demasiado solitarias, por pases exquisitos y cambios de ritmo en el momento adecuado. Ahora Leo es doblemente peligroso. Sus rivales deben estar pendientes de él y de su entorno, porque puede finalizar o habilitar a sus compañeros. Una evolución de su mejor versión. Ahora solo falta que esta capacidad de juego que desarrolla en el Barça pueda verse también en Argentina.

¿Su última gran oportunidad de ganar un Mundial?

Messi se aproxima a la Copa del Mundo con muy buenas sensaciones. Tras 47 partidos disputados, es más que probable supere los 58 encuentros que disputó en 2010, y también los 49 goles que anotó. Messi no se está dosificando, está tratando la temporada con normalidad y quiere contribuir con máxima participación a la temporada del FC Barcelona. Quizá llegar con la máxima frescura no sea lo más importante, y si aterrizar en Rusia con un mejor rendimiento y confianza.

Esta es la temporada de Messi. Puede volver a conquistar un triplete con su equipo, y lo que es más importante, ganar por fin el Mundial con su selección. Aunque ahora Argentina es pesimista, y más tras la goleada 6-1 sufrida en España, el consuelo que le queda al país sudamericano es que Leo no estaba en el campo. Y es que su sola presencia en el terreno de juego es capaz de amedrentar a los mejores jugadores del planeta. Porque pase lo que pase y llegue como llegue, Leo siempre será Messi.