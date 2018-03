El Betis ingresará 11 millones por Pezzella

El Real Betis Balompié ha conocido la noticia de que Germán Pezzella no volverá a vestir la camiseta verdiblanca debido a que la Fiorentina está decidida a abonar su cláusula de rescisión, nada menos que diez millones de euros más uno en variables.

El mensajero de la noticia ha sido nada más y nada menos que el propio agente del jugador, que ha hecho saber a los dirigentes béticos las intenciones del club italiano y sobretodo las del propio futbolista, antes de que el Betis pudiera reclamar la vuelta del argentino a sus filas. Este hecho sucede ya que el limite temporal para ejercer la opción a compra sobre el futbolista expiraba en el mes de mayo y la intención es no alargar más una operación que se antoja inminente.

Tras el conocimiento de la noticia, el Real Betis ya ha comenzado a planificar el destino del susodicho ingreso. Aunque es de recibo añadir que no es oro todo lo que reluce; El Betis no ingresará la cantidad al momento y por ello no tendrá los once millones disponibles para este mercado. La ACF Fiorentina tendrá hasta tres años para abonar la cantidad requerida pero eso sí, la condición interpuesta por el Betis para aceptar estas condiciones, es que el pago, cuando se realice, se haga al contado y no en cómodos plazos.

¿Cuál es la idea del Real Betis con respecto al ingreso de Pezzella? La realidad es que en la planta noble del Villamarín son conscientes de que es poco probable que el dinero pueda utilizarse para fichar a varios jugadores y la intención es la de utilizarlo para abonar la cláusula de Marc Bartra, adquirido este verano por una cifra casi exacta a la venta de Pezzella.

German Pezzella ha caído de pie en Italia y es que en el poco tiempo que el futbolista lleva vistiendo la camiseta de la Fiorentina, se ha hecho con la titularidad casi indiscutible, jugando hasta la fecha más de 2.200 minutos, anotando un gol además de una asistencia. Por no decir que ya ha sido nombrado capitán, tras la lamentable baja de Davide Astori, fallecido recientemente. Lo cual refleja la importancia que el jugador ha adquirido en el vestuario.