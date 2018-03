Un Real Zaragoza gris se acerca al playoff

Google Plus

El Real Zaragoza se medía hoy ante la Cultural Leonesa en un encuentro en el que ambos se jugaban mucho. El equipo maño ha logrado la victoria en León, sin embargo el partido podría haberse decantado para cualquiera de los bandos. Tras el tropiezo de la jornada pasada, no se sabía cómo iban a reaccionar los jugadores del Real Zaragoza; ahora se puede decir que han sabido aguantar a su rival, aunque con muchas dificultades. Los dos equipos se jugaban mucho en este encuentro, ya que unos están al borde del playoff y otros de los puestos de descenso.

El partido comenzaba con el saque de centro de los locales, que no lo lograron retener por mucho tiempo porque los de Natxo González se lo arrebataron rápidamente. Sin grandes florituras los blanquillos han conseguido recuperar durante unos minutos su juego habitual, demostrando a la afición que se desplazó hasta León que el espíritu del león todavía sigue dentro de la plantilla. Sin embargo, la Cultural leonesa fue también protagonista, logrando las primeras ocasiones del partido, que no acabaron gracias a las intervenciones de Cristian Álvarez.

Más suerte tuvieron los visitantes, que en el minuto 26 lograron anotar el primer y único gol del partido. Un pase largo de Javi Ros llegó hasta las botas de Borja Iglesias, que se enfrentó cara a cara con el guardameta, Palatsi. Un tiro no muy definido que casi logra interceptar la defensa de la Cultural Leonesa pero que sin embargo le dio la victoria al Real Zaragoza. A partir de este momento los blanquillos bajaron los brazos y comenzaron a proteger su portería, sin atacar apenas. Esto significó que la posesión pasó a ser de los locales durante la mayor parte del encuentro.

Así comenzó la segunda parte, con este tran-tran de los blanquillos y su ventaja en el marcador. En esta mitad, la ausencia en el terreno de juego de Bruno Perone e Íñigo Eguaras se notó de sobremanera cuando lo blanquillos recuperaban el balón, ya que se les hacía muy cuesta arriba jugarlo desde la línea de su defensa. Los locales siempre conseguían cortar las contras, que no lograban alcanzar la velocidad óptima. Nada más volver del descanso, Oliver Buff, que ya sentía molestias en la rodilla desde la primera parte, tuvo que abandonar el terreno de juego. Entró en su lugar Papunashvili, que no aprovechó su oportunidad.

Después de esto, cambiaron las tornas y el partido ya no hizo disfrutar a los aficionados de ninguno de los dos equipos. Una sucesión de faltas hizo que ambos equipos acabasen con una larga lista de tarjetas amarillas, cuatro para la Cultural Leonesa y seis para los blanquillos. También fue expulsado un jugador de cada uno de los equipos, los dos por doble amarilla: Zuiverloon, de la Cultural Leonesa en el minuto 68, y Simone Grippo, del real Zaragoza en el minuto 81. Natxo Gonzalez intentó equilibrar la ausencia del central cambiando a Jorge Pombo por Mikel González en la recta final.

Al margen de estas incidencias, solo hubo una ocasión clara de gol para el equipo maño en toda la segunda parte; la de Julián Delmás, que entró por Alberto Benito en el minuto 52 y poco después falló un tiro bastante asequible que acabó en las manos del portero. El Real Zaragoza no supo aprovechar los minutos de superioridad numérica en el terreno de juego y después, como ya es costumbre, pasó miedo en los últimos minutos. El marcador iba a su favor pero no con mucha distancia, un gol de los locales habría cambiado la perspectiva y el equipo maño no transmitía ninguna seguridad.

En el próximo partido el Real Zaragoza tendrá que demostrar mucho más en su juego si quiere hacerse con los tres puntos. El rival es la SD Huesca, equipo que aunque no lleve una buena racha es poderoso en la tabla y en la primera vuelta demostró ser claramente superior a los blanquillos.