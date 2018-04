Y por primera vez en su carrera deportiva... se lesionó Nacho

Google Plus

El plácido partido del Real Madrid frente a las Las Palmas tuvo una mala noticia y una de las imágenes del partido: Nacho tuvo que abandonar el césped y ser sustituido a los 30 minutos de encuentro. El canterano que nunca se había lesionado desde que es futbolista profesional (su última lesión fue en infantil), tuvo que marcharse por molestias musculares en los isquios de la pierna derecha. En su lugar entró Achraf.

Mientras Bale anotaba y el resto del equipo lo celebraba con el galés, Nacho Fernández miraba al banquillo y pedía el cambio inmediatamente. El en ese partido lateral derecho del Madrid salió andando del césped, pero su cara era de abatimiento. La lesión se produjo después de luchar por un balón con el jugador de la UD Las Palmas, Gálvez, y apoyar mal el pie derecho.

En el descanso, se pudo ver a Nacho hablar con Antonio Pintus, preparador físico del Real Madrid, a la vez que se apreciaba una cojera en el futbolista. Ya en el banquillo las cámaras grabaron a un Nacho desolado, cubriéndose la cara para tapar las lágrimas. Aunque la lesión no "aparenta" ser de extrema gravedad, lo cierto es que llega en el peor momento posible: Nacho está en el momento más dulce de su carrera y es un fijo en la Selección. Además, con Ramos entre algodones, la cita de Turín peligra.

En rueda de prensa, Zidane ha confirmado que el jugador sufre molestias en los isquios, aunque está pendiente de las pruebas pertinentes que confirmen la dolencia y el tiempo de baja.

Hasta ahora Nacho no ha dejado de demostrar que da la talla para ser defensa titular e insustituible, pero nunca se le ha llegado a definir como un "imprescindible". Los médicos y el tiempo dirán si Nacho no es otro caso de "no sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes". Y es que el canterano es más que un cumplidor, más que un jugador polivalente, y más que un buen jugador. Nacho es una bendición.