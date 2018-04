El líder no levanta cabeza

Google Plus

Las presencias de Damià Sabater, Bonilla y Ariday han sido las tres novedades del once titular isleño en relación al anterior envite disputado en Alicante. Así, Vicente Moreno sacrificó a Abdón, Salva Ruiz y James apostando por un nuevo dibujo en el que el argentino Faurlín se mantuvo en el centro del campo. Para los curiosos, comentar que el actual director deportivo valencianista, el ex presidente barralet Mateu Alemany, no ha asistido al choque pues ha acompañado al primer equipo en su desplazamiento a Leganés.

Un penalty más que evitable

En el minuto 7, los imberbes chés gozaron de la primera ocasión de la mañana con un duro disparo de Fran Navarro que Reina desvió a córner. Pasado el primer cuarto, Joan Sastre cometió un innecesario penalty sobre un Jordi Sánchez que se encargó de transformarlo. Eso sí, con suspense pues el arquero mallorquinista estuvo a punto de atajarlo. De esta manera, los bermellones empezaban perdiendo por sexta semana consecutiva. Inmediatamente después, Lago Junior rozó el empate con una parábola que se marchó fuera por muy poco.

Del posible empate al 2-0

Al filo del ecuador del primer acto, el colegiado catalán Barceló Roca ignoró una clamorosa pena máxima a favor de los baleares en una acción que acabó con un peligroso chut desde la frontal de Salva Sevilla rechazado por el meta local. Tres más tarde, Villalba culminó una triangulación originada en la banda derecha del ataque local para subir el segundo al coqueto marcador.

Cinco minutos antes del descanso, los anfitriones pudieron anotar el tercero en una rápida contra nacida tras un tiro de Ariday que rebotó en un zaguero de los de blanco y negro. Luego, Àlex López no llegó por poco a un buen servicio de Lago Junior.

Reacción isleña

Durante el descanso, Vicente Moreno dejó en la caseta a Ariday y Damià para dar entrada a Bustos y Abdón. Las permutas imprimieron otro ritmo a unos isleños que merecieron recortar distancias antes de que el reloj marcara la primera hora de juego. La más clara la dispuso Lago Junior con un remate forzado después de un buen pase de Bonilla. Luego, el lateral probó fortuna con una falta que se fue por encima del larguero.

A falta de poco más de veinte minutos para el final, estuvo a punto de cumplirse una de las máximas de Luis Aragonés cuando un saque de esquina a favor originó la enésima contra de los chés. En esta ocasión, el larguero impidió la diana de Álex Blanco.

Golazo para recortar distancias

En el 75, el canterano valencianista ahora barralet Cano reemplazó al argentino Faurlín. Justo después, Salva Sevilla ejecutó con maestría un libre directo. La diana enloqueció a la poco más de veintena de aficionados mallorquinistas presentes entre los que figuraban cuatro niños infiltrados con camisetas del eterno rival ciudadano. En la jugada siguiente, un remate de espuela de Àlex López fue atajado con muchas dificultades por Cristian Rivero. Más tarde, una genial asistencia de Cano no fue aprovechada por Lago Junior cuando muchos celebraban ya la igualada.

Otra pena máxima ignorada

En el tramo final, Raíllo y Reina evitaron el tercer tanto de los anfitriones antes de que el trencilla obviara otra pena máxima, esta vez cometida sobre Abdón. Y durante el descuento, Rivero impidió el empate de Bonilla con una espectacular intervención.

Puntuaciones Vavel