Simeone: "El Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo"

Diego Pablo sabe de buena tinta lo que es un derbi madrileño. Ha sido partícipe de ellos tanto de entrenador, como de jugador y conoce de sobra al rival al que se enfrenta.

Simeone, consciente de que un derbi es algo más que tres puntos. Tratará de sacar el máximo resultado posible a sus jugadores: “Los derbis siempre son apasionantes. Se juegan con una intención y una actitud altísima y se vive de la misma manera la gente. Así que, no me imagino de otra manera el partido de mañana”.

El técnico colchonero, ha tratado de pasar la presión al conjunto de Chamartín, sin dejar de lado el daño que pueda hacerle el Atleti: “Buscaremos en base al trabajo y colectivo que tenemos hacer un partido importante. Después buscaremos en consecuencia al Madrid que tiene, seguramente, no sé si el mejor equipo del mundo, pero si la mejor plantilla del mundo. Han tenido un gran trabajo de club y han formado una plantilla tremenda”.

También ha sido preguntado por los jugadores más determinantes de ambos clubes, Griezmann y Cristiano: "Los dos son totalmente determinantes para cada equipo. Lo vemos en sus goles y en su juego. No es difícil, porque los números hablan solos".

Por último, se le ha preguntado al entrenador colchonero por la circunstancia de tener menos descanso que el rival: "Absolutamente no. No hay ningún tipo de excusa, y menos en un derbi. No lo hicimos nunca".