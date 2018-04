Previa Albacete - Rayo: los de Míchel esperan volver a ganar

Google Plus

Este sábado a las 20:00 horas vemos un buen partido en el Carlos Belmonte que enfrenta al Albacete contra el Rayo Vallecano. Los de Míchel necesitan ganar para seguir arriba peleando por el ascenso con opciones de poder colocarse en primera posición, en la que se encuentra actualmente el Sporting.

El partido se disputará justo después del Zaragoza-Huesca, donde los rayistas esperan que el derbi aragonés acabe favorable para el conjunto local. El Huesca tiene un partido menos, pero tiene los mismos puntos que el Rayo (58).

El entrenador del club franjirrojo ha presentado la convocatoria para el partido del sábado, donde encontramos diversas bajas como la de Chori, que lleva ya más de mes y medio sin jugar. A pesar de estar convocado la pasada jornada contra el Cádiz, no disputó ningún minuto. Amaya y Manucho tampoco entran en la lista de convocatoria de Míchel. Cabe destacar que ya van unos cuantos jugadores que no suman un minuto los dos últimos meses, pero parece que funciona por los buenos resultados que está cosechando el míster.

Uno de los jugadores que más ha estado en el punto de mira de todos los medios ha sido Zozulya. El jugador con un pasado franjirrojo no llegó a disputar ni un minuto en Vallecas y puede verse las caras contra su ex-equipo este sábado.

En la primera vuelta, los de Míchel empataron a uno tras remontar el partido en el que se adelantó el Albacete con un gol de Héctor. Los de Enrique Martín se encuentran con algo de margen del descenso colocándose en el puesto número 13 de la clasificación.

Quedan pocos partidos

Los vallecanos deben ponerse las pilas en estas últimas nueve jornadas. Las declaraciones de Trejo del último partido eran claras; "cada partido que queda es muy difícil". 3 puntos suman mucho y ayudan a estar en la pelea por el ascenso, por lo que estos últimos nueve partidos deben afrontarse como si de una final se tratase. Además, dentro de los partidos que le quedan tiene rivales directos como Zaragoza o Tenerife, que con la llegada de Etxeberría están en una muy buena racha.

Hay que volver a ganar

Ya van dos partidos en los que el Rayo no gana. Tras perder 1-0 frente al Sporting y empatar a uno contra el Cádiz, los de Míchel necesitan sumar tres puntos como sea para seguir arriba e intentar meterse en los dos primeros puestos que suponen el ascenso directo. Cabe destacar que el Albacete actualmente es un rival complicado, puesto que no ha perdido en los últimos 6 partidos. El Nástic ganó por un gol a cero hace casi dos meses. Este equipo también fue el detonante del Rayo Vallecano, ya que venció en Vallecas el día de Reyes y desde entonces los franjirrojos no perdieron hasta verse las caras con el Sporting hace dos jornadas.

Anteriores partidos

Rayo Vallecano 1-1 Albacete

Albacete 5-0 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 3-3 Albacete

Albacete 1-1 Rayo Vallecano

Albacete 2-2 Rayo Vallecano

Ante los cinco últimos partidos, los resultados hablan por sí solos. Los de Míchel no lo tienen de cara a priori. 4 empates y una derrota considerable en un amistoso de clubes hacen que el Rayo salga a morder el sábado buscando la victoria para romper esa racha de no ganar al conjunto de Enrique Martín.

Convocatorias:

Albacete Balompié; Tomeu Nadal, Rubén Miño, Álvaro Arroyo, Cifuentes, Gorosito, Gaffoor, Chus Herrero, Álvaro, Morillas, Bíttolo, Rafa Gálvez, Dani Rodríguez, Susaeta, Jon Erice, César de la Hoz, A. Gómez, Zozulia, Aridane, Héctor y Bela.

Rayo Vallecano; Alberto, Mario, Baiano, Dorado, Velázquez, Abdoulaye Ba, Álex Moreno, Gorka, Cerro, Unai López, Fran Beltrán, Santi Comesaña, Embarba, Bebé, Armenteros, Trejo, Javi Guerra, Raúl de Tomás.

Posibles onces: