Entrevista. Delibasic: "Después de Jémez, veo el fútbol con diferentes ojos"

Empieza una nueva semana en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Pasada la media hora del mediodía, Andrija Delibasic presencia junto a su amigo Jorge López "Tote" el entrenamiento dirigido por Paco Jémez. Calmado, tomando un café, pero sin perder la vista sobre lo acontecido en el terreno de juego, el montenegrino saluda a toda la gente que le sigue recordando. El lluvioso día no iba a empañar el regreso de uno de los hijos pródigos de Vallecas. Y es que, aunque ya hayan pasado varios años desde su adiós a la liga española, los rayistas siguen sin olvidarle.

Pregunta: Le perdimos la pista hace tres años, ¿a qué se dedica actualmente? ¿Echa de menos vestirse de corto?

Respuesta: Soy observador de futbolistas. Intento ayudar en todo lo que puedo a los chicos que son buenos jugando al fútbol. Además, es un trabajo que me gusta porque tengo que ver muchos partidos, sobre todo de juveniles. De vez en cuando sí, pero tampoco mucho. Cuento con bastante tiempo libre y lo suelo destinar a estar con la familia. También juego muchas pachangas con amigos por lo que sigo disfrutando.

P:¿Qué le ha traído hoy a la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano?

R: Cuando vengo a España siempre me gusta venir aquí. Guardo muchos amigos y me encanta volver a quedar con ellos en lugares especiales.

P:¿Cómo ve al equipo?

R: Mucha gente dice tener miedo porque el Rayo va a bajar. No hay que tener miedo porque tanto el míster como los jugadores van a dar todo para permanecer en Primera. Y, por supuesto, la afición va a ayudar al equipo a solventar esta situación.

P:¿Qué piensa de Paco Jémez? ¿Triunfaría en un equipo grande?

R: De los mejores entrenadores que he tenido. Es único. Exige mucho, pero es el primero en dar todo por el equipo. Es una muy buena persona y tiene muy buen trato con la plantilla. Yo siempre he estado contento con él. Aunque me gustaría que siguiera en el Rayo, ojalá algún día le podamos ver en un grande porque sé que lo hará muy bien. Es muy valiente y no tiene miedo a nada.

P: De todos los entrenadores que tuvo, ¿cuál es su preferido?

"Imagina cómo jugaría el Rayo si estuviera salvado"

R: Matthäus era muy amigo de los jugadores y me gusta ese tipo de cercanía y de entrenadores. Tenía un traductor que hacía parecer que no hablaba alemán. Jémez también me encantó, después de él veo fútbol con los ojos diferentes. Si algún día llego a ser entrenador me gustaría ser como él. Me encanta cómo juega el Rayo, independiente de que este año no esté tranquilo en mitad de tabla, imagínate cómo jugaría si estuvieran salvados. Seguramente el equipo esté un poco con miedo, el entrenador seguro que no. Entonces, una mezcla entre Matthaus (la forma de ser) y Jémez (la idea).

Andrija Delibasic | Rafa Medel - Vavel

Repasada la actualidad, Delibasic nos cuenta mientras apura el vaso de plástico con café cómo llegó a ser quien es. Cómo el chico que convivió con la Guerra de los Balcanes desde los diez años y vivió muy de cerca el ataque de la OTAN a lo que quedaba en ese año 99 de Yugoslavia pasó a ser uno de los artífices del último ascenso del Rayo Vallecano a Primera.

P: ¿Varió su día a día con la guerra?

R: En mi ciudad (Niksic, Montenegro) no afectó, pero a 100 kilómetros de mi ciudad, sí. Era pequeño, lo que me importaba era jugar, en mi día a día no me afectó mucho, pero sí que mi familia estaba preocupada. Veían las noticias todos los días. Es una cosa que no tiene que pasar nunca. Yo he vivido la guerra y la agresión de la OTAN en el año 99, lo vivía desde cerca en Belgrado. Esas cosas no tendrían que pasar pero si pasan hay que estar tranquilo para que se solucione todo. Pero sinceramente y afortunadamente era niño y no me afectaba mucho.

P: ¿Ha cambiado mucho Montenegro desde entonces?

R: Cambió del todo. De un gran estado como Yugoslavia, tenemos seis estados. En mi familia no había problemas, éramos todos de Montenegro, pero había muchas familias donde había un padre serbio y una madre bosnia, por ejemplo, y eran guerras como se dice allí de hermanos contra hermanos. Es una guerra delos políticos, que no tenía que pasar nunca. Una guerra de religión porque allí tenemos tres diferentes (ortodoxos, católicos y musulmanes) y es bastante difícil. Lo que pasó, pasó y hay que borrar de la mente rápidamente. No es fácil, pero hay que hacerlo.

P: ¿Por qué se hizo futbolista?

R:: Mi padre era jugador profesional de un equipo pequeño de Montengro. Mi tío también jugaba en un equipo de segunda division en Francia. Con 14 años me fui arriesgando sin saber si un día iba a ser profesional o no. Dejé a mi familia y mis amigos en Montenegro, y me fui a Belgrado. Mi única preocupación era ir a entrenar y a estudiar, y con 18 a ver si tenía suerte para firmar un contrato como profesional. Gracias a Dios ha salido todo bien. A los 17, empecé a jugar unos amistosos con el primer equipo y con 18 firmé un contrato y me quedé en Partizán hasta 2004 ganando dos ligas y una copa.

P: ¿Qué delantero era Deli?

R: Siempre me decían que tenía buenos desmarques y juego de cabeza. Marcaba muchos así en Partizán de cabeza, creaba espacios a los mediocampistas, que acaban marcando 22 o 23 goles y los delanteros 9 o 10, por ahí. Mucho espacio, muchas paredes con los mediapuntas y eso daba resultado. En una temporada marqué 16, pero nunca fui un delantero de 25-30 goles, aunque siempre ayudaba al equipo, provocaba muchos penaltis.

Delibasic en el Partizan | Foto: andrijadelibasic.jimdo

El nombre Andrija Delibasic traspasó las fronteras de, por entonces lo que se conocía por, Serbia y Montenegro gracias a la clasificación "milagrosa" del Partizán de Belgrado para la fase de grupos de la Champions League 2003/04. El sorteo no fue benévolo con los sepultureros pues les emparejaron con el Real Madrid de los galácticos, el Olympique de Marsella, subcampeón de la UEFA anterior y el Porto, vencedor ante el OM y que repetiría título europeo ese año con la segunda Copa de Europa para los dragones de José Mourinho.

P: ¿Fue una sorpresa que ganasen los portugueses aquella Champions? ¿Qué recuerda de ese grupo?

"Marqué los tres goles del equipo. Fueron mi ticket para España" R: Que el Porto fuese campeón era una sorpresa teniendo en cuenta que el Madrid tenía a los galácticos. Nosotros dimos la sorpresa entrando en el grupo porque perdimos 0-1 n Belgrado contra el Newcastle y para la vuelta en Inglaterra, la prensa y todo el mundo pensaba que íbamos a recibir 5 o 6, pero nosotros con Matthaus de entrenador hicimos un partido espectacular, ganamos 0-1 y en los penaltis pasamos. En los últimos 15 años, Partizán creo que hubo dos veces más, pero después de la Guerra y de lo que pasó, en la antigua Yugoslavia es el mejor resultado en el fútbol de Serbia (y Montenegro). Nos toca un grupo fuerte, pero logramos empatar los tres partidos en casa e, infelizmente, perdimos 1-0 con gol en fuera de juego en Madrid, contra Porto 2-1 y, con mi expulsión, perdimos 3-0 contra Olympique. Marqué los tres goles en estos partidos, los tres del equipo. Fueron mi ticket para ir a España.

Llega ese enero de 2004 al RCD Mallorca de Luis Aragonés. ¿Qué tal en la isla?

Imagínate, Mallorca, con todo lo que tiene bonito, me enamoré desde el primer día. Además, la primera charla con Luis Aragonés que era popular, todo el mundo sabe como era con jugador y como entrenador, infelizmente no está con nosotros, pero era una gran persona y un gran entrenador. Él me trajo a Mallorca. Después de medio año, Luis se fue a la Selección, y vino Benito Floro y después Héctor Cúper que tenía sus opciones de Sudamérica. Yo no entraba en sus planes y tuve que cambiar de aires.

Serbia y Montenegro sub 21

Antes de entrar en el ciclo de las cesiones consecutivas, en junio de 2004 Delibasic casi gana con Serbia y Montenegro el Europeo sub 21 disputado en Alemania.

P: ¿Cómo era aquél equipo al que solo Italia pudo vencer?

Jugando para Serbia y Montenegro sub 21 | andrijadelibasic.jimdo

R: No era un equipo defensivo. No había mucha táctica; los jugadores cuando llegan tienen ocho o diez días y no se puede hacer mucho. Todos jugaban como en sus equipos. Estaban Vidic, Ivanovic, Lazovic el delantero, Basa que está en el Lille. Había muy buenos jugadores y éramos bastante fuertes. Nosotros ganamos en la fase de clasificación a Italia en casa 1-0, aunque perdimos fuera. El primer partido fue contra Croacia y era especial por el tema de la guerra y ganamos 3-2. No tuve la suerte de jugar esa final por las amarillas donde perdimos 3-0 pero fue una Eurocopa bonita para nosotros. No la ganamos porque Italia era mejor que nosotros. No solo falté yo, también Jokic y algún jugador más.

P: En las semifinales ante Suecia, usted marcó el primer lanzamiento de penalti en la tanda. ¿El momento de más tensión de su carrera?

R: Sí, porque era un momento importante y también porque había fallado un penalti contra Croacia con empate. No tenía mucha confianza de tirar ese penalti, pero como era el capitán porque faltaba Lazovic tenía que tirar primero. Por poco el portero no lo paró (sonríe) y logramos jugar la final.

A pesar de la decepción de perder esa final ante una Italia con Gilardino, De Rossi o Barzagli, la selección de los dos países ya separados se clasificó para los Juegos Olímpicos de Atenas. Allí, Serbia y Montenegro perdió los tres partidos (con un 6-0 de la Argentina de Tévez que terminaría ganando el Oro), dejando una sensación muy pobre. Sin embargo, hubo un justificante claro.

R: "Era el único jugador que estaba en Europa que fue a los Juegos Olímpicos porque los equipos no querían dejar a los jugadores por tema del calendario porque las ligas ya empezaban en agosto. A mí Benito Floro me dijo que si me iba a los Juegos, no jugaría en el Mallorca, pero yo quería porque son especiales, lo mejor que hay en deporte, y no quería desaprovechar la oportunidad. Pero cuando llegué a Belgrado en la concentración con la selección, vi que había doce jugadores y que los demás equipos importantes de Serbia no querían dejar a sus jugadores por las clasificaciones a Champions y UEFA. Creo que fuimos 13 a Atenas. Era lamentable. Ya en el primer partido se sabía que íbamos a perder todos los partidos y al final fue lo que pasó".

Cesiones y rotura del cruzado

P: Regresas a Mallorca y no encuentras minutos ni con Floro ni con Cúper y empiezas la larga lista de cesiones. Pasó por cinco equipos y tres países entre 2005 y 2008.

"Me rompí el ligamento cruzado al llegar al Braga"

Cuando vas cedido es muy difícil para el jugador. Sobre todo para mí que me fui el 30 de enero al Benfica y estuve solo tres meses y medio, y el equipo ya estaba formado. Lucharon para ser primeros y después de 14 años ganamos la liga portuguesa. Luego me fui al Braga, pero en el primer partido después de haber marcado un gol en el minute 87, me rompí el cruzado en el 90. Entonces, seis meses de no jugar. Luego vuelvo bien, otra vez marcando y eso, y me fui al AEK de Atenas. La lesión me afectó año y medio, andaba con problemas y no era mi mejor momento. Pedí irme al Beira-Mar con Paco Soler (entrenador) que era amigo de mi representate para entrar en la selección de Montenegro porque el seleccionador dijo que quien no jugase en sus equipos, no le llamaría. Con Lorenç (Serra Ferrer) no jugaba mucho y quería jugar más. El Beira-Mar solo tenía 4 puntos en enero y con 25 bajamos. Estuve solo cuatro meses allí. Luego me fui un año a la Real Sociedad donde por poco no conseguimos el ascenso.

Ascensos en Alicante y Vallecas

P: Tu año en Segunda con la Real te vale para fichar por el Hércules CF. ¿Cómo recuerda su paso por el Rico Pérez?

"El Hércules me prometió renovar dos veces"

R: Alicante es una ciudad impresionante que me gustó mucho y el Hércules, un equipo que quería crecer, pero todo lo que hemos hecho en dos años lo desaprovehcaron el primer año en Primera en temas que no puedo entrar, pero no querían jugadores que hacían todo por el club, que marcaban goles, que lo daban todo por las camisetas y querían las estrellas, tipo Trezeguet, Haedo Valdez y cuando haces las cosas así, pasa lo que pasa, te vas a Segunda y luego a Segunda B. El deporte a veces no es justo pero la mayoría es muy justo

P: Salió descontento con la directiva.

R: El Hércules me prometió renovar dos veces. Tuve ofertas del Zaragoza de Primera en diciembre, pero no me querían dejar porque me consideraban un jugador clave para ascender y yo acepté, pero quería renovar para tener el futuro asegurado. Ellos en febrero ya me daban largas diciéndome que te vamos a renovar la próxima semana, siempre así hasta junio y cuando acabamos el último partido en Irún ya sabía que iban a fichar a esos jugadores y que no me renovarían. Tenía un contrato bueno allí y creo que por tema económico y por tener a las estrellas pues querían hacer un equipazo y no solo mantenerse en la categoría sino llegar a Europa en el primer año y eso no es tan fácil.

Denis Doyle - Getty Images

P: Sin contrato, eliges el Rayo. ¿Por qué?

R: Tenía muchas ofertas, sobre todo de Segunda, pero elegí al Rayo por Felipe (Miñambres). Estuve cenando con él en Alicante y a los dos días me llamó. El contrato que me ofrecieron era bueno para ser Segunda División y viendo a la plantilla que tenía el Rayo con Javi Fuego, Piti, Aganzo, Movilla, Armenteros, Trejo, pensaba que este equipo tendría muchas opciones para subir y por eso decidí venir.

P: ¿Cuál ascenso fue más emotivo?

R: Costó más el ascenso del Rayo por el tema económico, del antiguo presidente, el de la abeja en el pecho (Rumasa, ndlr). Por no cobrar en siete meses, por tener muchos problemas entre la afición y los jugadores con los dueños, pero la unión con los aficionados llevó al equipo a Primera. Nosotros hablamos de dejar de jugar por no cobrar, provocando que el equipo bajase a Segunda B o desapareciese, o de seguir jugando y, junto a la afición, llevar al equipo a Primera. Empezamos muy bien, sacando en dos meses doce puntos de ventaja y no quería dejarlo a medias.

¿Con qué y quién te quedas de tu etapa rayista?

R: Un partido contra el Xerez el día del ascenso, el famoso día del Granada. Sobre todo, me quedo con el año del ascenso a Primera. Muy buen vestuario, amigos, afición que siempre llenaba el estadio y por eso hemos dejado al equipo donde está al día de hoy. Me llevaba bien con todos. Con Javi Fuego que era mi compañero de habitación, con Piti también me llevaba bien, con Cobeño, con Trejo, Casado... no puedo decir solo uno. Me llevaba bien con casi todo el mundo.

Un halcón valiente

Su gol internacional más importante | Laurence Griffiths - Getty Images

Tras su experiencia en las categorías inferiores, Andrija Delibasic, al que ya no le queda nada del combustible aromático, tardó mucho en debutar internacionalmente. La independencia de Montenegro en 2006 parecía un buen momento para ello, pero algo ocurrió en la Federación y no llamaron al natural de Niksic, segunda ciudad más poblada del estado montenegrino tras la capital Podgorica.

R: Todavía no sé por qué no me llamaron para la primera convocatoria de Montenegro. Yo estaba muy enfadado porque me consideraba entonces, después de Vucinic y Jovetic, el jugador con más carrera en Montenegro y me quedé un poco sorprendido. Dije que no iba a jugar más con la selección, pero después de dos años del primer partido, me llamó el seleccionador porque estaba jugando bien en el Hércules y ellos quitando a Vucinic no tenían ningún delantero con mis características y acepté ir.

P: Jugó 19 partidos como internacional y marcaste seis goles. Sin duda, el más importante ante Inglaterra que os dio el pase a la repesca de la Eurocopa 2012. ¿Recuerdas que tras rematar se golpeó contra el poste?

R: Sí, me acuerdo (ríe). Tuve la huella del palo hasta diez días después y dolor en el pecho, pero no pensaba en ese momento. Cuando vi el balón y la importancia del partido... Yo repito lo mismo, si ahora tuviera otra oportunidad, haría lo mismo, no me importa si me voy a golpear con el pecho o con la cabeza. Felizmente giré un poco el cuello y no pegué con la cabeza porque si lo pego mal asunto.

P: ¿Se acuerda del gol?

R: Yo estaba en el banquillo y sabía que Gales estaba ganando a Suiza por lo que con un empate nos metíamos en la repesca. Creo que los que estaban en el campo no se daban cuenta. Con 1-2 estaban pensando en que pasase este partido y a ver contra Suiza en la última jornada qué pasa, pero yo creí que íbamos a marcar. Cuando entré a falta de 15-20 minutos empujaba a los jugadores y decía a todo el mundo como iba Suiza y empezamos a apretar y marcamos este gol historico. El pase me lo dio Savic, el del Atlético, jugó de lateral en los últimos minutos.

P: ¿Cómo ve el futuro de la selección de los Hrabri sokoli (halcones valientes)?

R: Ahora hay muchas más posibilidades para entrar a la Eurocopa que antes con el nuevo sistema, no tantas para el Mundial que sigue igual aunque el grupo para llegar a Rusia no es tan fuerte. Rumanía, Dinamarca y Polonia son los equipos fundamentales y creo que se puede jugar contra ellos, pero siempre hemos tenido lesiones en momentos y partidos claves. Hemos cambiado de seleccionador, ya no es Branko Brnovic, que fue jugador del Espanyol, ahora es Ljubisa Tumbakovic. Creo que tiene que cambiar algo. El futuro está difícil porque los jugadores no salen como Jovetic, Vucinic, y hay que “ficharlos” de Serbia gracias al doble pasaporte. Va a estar complicado.