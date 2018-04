Previa Real Madrid-Atlético: un derbi con muchos intereses

El derbi que se disputará el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu no será un derbi cualquiera. Real Madrid y Atlético de Madrid lucharán por un mismo objetivo: obtener los tres puntos que les acerquen al liderato. Ambos conjuntos afrontarán el encuentro tras vencer en sus respectivos partidos de competición europea. Los pupilos de Zidane consiguieron un contundente 0-3 en su visita a Turín. Mientras que los rojiblancos recibieron al Sporting de Lisboa, y encaminaron la eliminatoria gracias a los tantos de Koke y Griezmann.

Objetivo común: el segundo puesto

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras el próximo domingo en un duelo que acercará a uno de los dos al liderato. El conjunto de Zinedine Zidane afronta el encuentro desde la tercera posición de la tabla con 63 puntos. A su vez, los hombres de Simeone cuentan con 67 puntos y ocupando el segundo puesto, a nueve puntos del liderato.

El conjunto de 'Chamartín' ha conseguido retomar el vuelo en competición doméstica, a la vez que atraviesa uno de sus mejores momentos en Champions. Los blancos consiguieron arrebatarle el tercer puesto al Valencia, y ahora intentarán lo mismo con el Atlético de Madrid y la segunda plaza.

Por su parte, el conjunto rojiblanco no quiere dejar escapar al FC Barcelona tras haber recortado distancias en la pasada jornada. La única prioridad del Atleti, como ha confirmado Simeone en la rueda de prensa previa al derbi, es seguir acercándose al líder.

Ronaldo vs Oblak

El luso llega al derbi tras hacer historia, el pasado martes, ante la Juventus. A sus 33 años, Ronaldo sigue demostrando que está a un nivel espectacular. El 'astro' portugués ha conseguido 14 dianas en los últimos seis encuentros, lo que le ha posicionado en segundo lugar en la de máximo goleador. El delantero madridista suma un total de 22 tantos, los mismos que Luis Suárez. En la cabeza de la tabla se encuentra Messi, con cuatro dianas más. El luso tendrá que luchar contra la solidez defensiva de los hombres de Simeone para seguir en la pugna por el Pichichi.

Enfrente tendrá a Oblak, el guardameta menos goleado de la competición liguera. El esloveno tan solo ha encajado 14 tantos en 30 encuentros disputados, lo que supone 0,47 goles por partido. El portero del Atlético de Madrid mantiene la disputa con Ter Stegen. El alemán perdió el liderato la pasada jornada ante el Sevilla, donde encajó dos tantos. Aun así, el meta del FC Barcelona se mantiene a un solo tanto del rojiblanco. El cancerbero del Atlético de Madrid es conocedor de que gran parte del liderato del Zamora pasa por no encajar en el coliseo blanco.

Declaraciones

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro la solidez defensiva del Atlético de Madrid: "Vamos a tener un equipo muy bueno enfrente, tanto defensiva como ofensivamente. El Atlético se merece la posición en la que está y lo que podemos hacer es recortar distancias y nada más". A su vez, comentó que no van a bajar los brazos hasta el final: "Nuestra obligación es dar el máximo en todos los partidos y recortar todos los puntos posibles. Hay que seguir hasta el final de la Liga a tope".

Por su parte, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone comentó la intensidad con la que se viven los derbis: Me ha tocado cuando jugaba ser octavo o noveno, y los clásicos y los derbis son apasionantes. Los jugadores ponen una actitud altísima y la gente lo vive de la misma manera. No me lo imagino de otro modo mañana". También comentó uno de los duelos individuales del encuentro, Ronaldo vs Griezmann: "Los dos son totalmente determinantes para cada equipo. Lo vemos en sus goles y en su juego".

Posibles alineaciones