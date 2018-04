Zidane: "No habrá pasillo al Barça. Es mi decisión"

Google Plus

Todo el mundo parecía olvidar que mañana se juega un derbi. Cada uno ha hecho sus cálculos mirando los próximos encuentros de liga tanto del Barça como del Madrid y el resultado que más se repite parece indicar que cuando los blancos se midan al Barcelona en Liga, los culés ya serán campeones matemáticamente. Por tanto, la pregunta es más que obvia. ¿Habrá pasillo?

La respuesta de Zidane ha sido clara y concisa: “No entiendo lo del pasillo y no se va a hacer. Es una decisión y ya está. La decisión es mía. Pero estamos lejos del final de la temporada. El Barça lo rompió”. En definitiva, suponiendo que los cálculos de antes le dieran el título prematuro al Barcelona, el Real Madrid no ha sopesado ni siquiera un poco la oportunidad de otorgarle este tipo de homenaje.

El derbi

Entrando en materia y olvidando futuras polémicas, el francés quiso dar las claves a seguir por su club para lograr la victoria en el derbi: "Nosotros vamos a salir a por el partido. No podemos especular, no podemos pensar que podemos jugar de otra manera. Delante tendremos a un equipo que juega muy bien ofensiva y defensivamente. Nuestra intensidad será muy importante mañana".

Además, Zidane quería recalcar que el deber del Real Madrid es ganar todos los partidos, sean cuales sean las circunstancias: “Siempre tenemos que demostrar que tenemos ganas de ganar y de ser competitivos. Nada más. No sé cómo va a acabar la temporada. Todo el mundo piensa que la temporada ya ha acabado, que La Liga ya ha acabado, pero hay que seguir jugando hasta el final, nunca se sabe”. Y, por supuesto, uno de los objetivos será parar a Griezmann: “No sé si es el mejor jugador francés ahora mismo, pero está claro que es un gran jugador, un jugador determinante para el Atlético de Madrid”.

¿Qué le pasa a Bale?

Otra de las preguntas que iban a caer en la rueda de prensa era la motivación de Bale. Las alarmas saltaron cuando el galés se mostraba indiferente con el gran gol de Ronaldo frente a la Juve. ¿Qué piensa Zidane sobre su desmotivación? Su respuesta: “Es normal, todos los futbolistas quieren jugar todos los partidos. Pero para mí todos son importantes. Los que jugaron últimamente lo hicieron muy bien. Es verdad que es complicado, pero yo tengo que tomar decisiones. No jugar uno o dos partidos no quiere decir que yo no piense que puede ser importante en algunos partidos”.

Descansos de Cristiano

Cómo decirle a Cristiano Ronaldo que tiene que descansar para los partidos importantes. Zidane parece tener todo controlado: “Hablamos siempre con Cristiano, con los jugadores en general. Cuando hay muchos partidos, sabemos que alguno tiene que descansar, lo hablamos y nada. Pero no te voy a hablar de los detalles, esto es del vestuario y se queda ahí”.

Preparación para el partido

Habiendo jugado contra la Juventus hace pocos días, no estaba claro si los jugadores podían estar al 100%. “Tenemos pocos días para descansar pero el Atlético igual. Ha tenido menos que nosotros. Estamos concentrados en el partido que tenemos. Estamos preparados emocionalmente, físicamente, todo. Estamos en un momento bueno y lo que queremos es seguir con esta buena situación”. En resumen, todo está preparado para que el Real Madrid salga a por los tres puntos. No hay excusas, solo vale ganar.