Lista de convocados: Illarra y Odriozola se quedan fuera

El equipo donostiarra ha completado esta mañana la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Girona FC a partir de las 18:30 en Anoeta en la 31 jornada de la Liga Santander. El entrenamiento realizado esta mañana ha sido a puerta cerrada en el campo z2 de Zubieta. Una vez terminada la sesión, el míster Imanol Alguacil ha ofrecido la lista de convocados para el partido. Alguacil aun no ha tenido la oportunidad de celebrar la victoria del equipo al que dirige y pone esperanzas en el encuentro contra el conjunto catalán.

Lo más destacado de esta lista son las bajas de Álvaro Odriozola y Asier Illarramendi. Dos pilares clave para el equipo. El lateral txuri urdin no se ha entrenado al 100% a lo largo de toda la semana y no llega capacitado para el encuentro que tendrá lugar mañana en Anoeta. Por su parte, el de Motrico, que recibió en la pasada jornada contra el Eibar su décima amarilla de la temporada, tampoco podrá disputar este encuentro debido a su sanción en Ipurua. En su lugar jugará Zubeldia, mientras que Canales, ya recuperado de su lesión, se juega con Januzaj entrar en el once inicial en la banda derecha. Imanol apostará por un once especial debido a las bajas de Odriozola e Illarra, pero la dinámica de juego seguirá siendo la misma por la que apostó desde su llegada.

El club blanquiazul está lejos de Europa y de un puesto gratificante y satisfactorio, pero queda descartada la posibilidad de caer en el descenso con 11 puntos de diferencia del Deportivo, que ocupa la 18ª posición. Entre el club gallego y el vasco se encuentra el Levante con 28 puntos; seis menos que la Real Sociedad, que suma un total de 34.

A pesar de las estadísticas que tan bien puntúan a Odriozola e Illarra, su equipo no consigue los puntos que merece y su ausencia en el césped en el próximo encuentro no cabe duda de que será un gran reto para Alguacil.