Sandro: "Hay que levantarse y seguir peleando"

El ex jugador del Málaga fue titular ante el Celta debido a una lesión de Joaquin, el 'Tucu' Correa en el calentamiento previo al partido. Fue uno de los jugadores más destacados del equipo y hasta dispuso de un par de ocasiones claras para anotar algún gol, pero no pudo materializar ninguna debido a dos grandes paradas del guardameta local, Sergio Álvarez. Analizó ante la prensa el partido que realizó el equipo, sus ocasiones, lamentó la falta de puntería del equipo y la facilidad con la que encajan goles.

En sus declaraciones mostró su sorpresa al enterarse de que sería titular. También dejó claro que no estaba nada contento por el partido que realizó el equipo. "Me enteré en el calentamiento de que el 'Tucu' no podía y bueno, fastidiado. Empecé bien, con una ocasión clara que quizás si hubiese entrado todo habría sido diferente, pero hay que levantarse y seguir peleando".

"Tuvimos ocasiones claras y ellos con cuatro que han tenido las han metido" Pese a lo abultado del resultado, el jugador quiso dejar claro que sus compañeros lo intentaron pero que no hay tiempo para lamentarse, ya que el miércoles toca jugar otra vez: "El equipo lo intentó, tuvimos ocasiones claras y ellos con cuatro que han tenido las han metido. Eso es lo que ha marcado el partido. Hay que cambiar esto porque el miércoles hay un partido importante para nosotros".

Para finalizar, habló también sobre la acumulación de partidos que sufre el equipo: "Se acumulan los minutos de cansancio. No es una excusa, pero está ahí. Competir entre semana y en fin de semana se hace difícil, pero tenemos que trabajar por nosotros, por el club y por esa gente que nos apoya en los malos y los buenos momentos. Hay que trabajar bien para lo del miércoles".