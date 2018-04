Kjaer: "He tenido muy mala suerte con las lesiones"

Google Plus

Volvía a partir como titular Simon Kjaer. El central volvía a acumular partidos con la camiseta del Sevilla tras superar otra lesión y tras volverse a ganar la confianza del entrenador. Pero tuvo la mala suerte que en la jugada del primer gol se lesionó en el isquiotibial de su pierna derecha Sin todavía parte médico, parece muy difícil que vuelva a enfundarse la camiseta blanca en lo que resta de temporada.

"Estoy triste porque me perderé grandes partidos, pero el fútbol es así"

Se lamentaba de haberse lesionado porque se sentía cómodo en el terreno de juego, pero se muestra positivo a la espera de poder jugar alguno de los últimos partidos de la temporada: "Es muy frustrante. Me sentía bien en el partido y preparado al 100% físicamente, pero la lesión ha aparecido de la nada. Ya tuve un problema muscular parecida en mi etapa en la Roma y creo que estaré de vuelta para ayudar al equipo antes de que acabe la temporada".

Con respecto a los próximos partido, que son de gran importancia (Múnich y Final de Copa), se lamenta por no poder jugarlos: "Estoy triste porque sé que me perderé grandes partidos, pero el fútbol es así y las lesiones son una parte de la vida del jugador. Creo que, aún así, he tenido muy mala suerte con ellas en este primer año aquí en el Sevilla".

Para la prensa de su país, la pregunta era clara. Querían saber si llegaría a tiempo para la cita mundialista. El jugador lo tiene claro y piensa que "esto no debería ser un problema para estar preparado de cara a Rusia". Aun así, quiere ser cauto y dice que "sabremos algo más después de las pruebas" que serán realizadas en los próximos días.