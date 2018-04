FC Barcelona - CD Leganés: puntuaciones del Leganés, Jornada 31 de LaLiga Santander

Google Plus

El CD Leganés no fue capaz de sumar puntos en la jornada 31, por lo que el cuadro madrileño suma otra derrota consecutiva en la competición liguera. La pasada jornada, el CD Leganés estuvo muy cerca de empatar al Valencia CF, y en esta jornada lo ha vuelto ha estar. El CD Leganés, a pesar de ir 2-0 en contra, no se rindió y una muy buena segunda mitad con el gol de El Zhar, provocó la ilusión de empatar al FC Barcelona. Al final, como no podía ser otro, Leo Messi sentenció el encuentro y firmó otro hat-trick en lo que lleva de temporada.

Criterio de puntuación: (0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien / 7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C: sin calificar.

Cuéllar

6|Salvador. El asturiano no pudo evitar el hat trick de Messi ya que el astro argentino nos maravilló con tres golazos. El 'Pichu' Cuéllar fue protagonista en un paradón mano a mano a Luis Suárez que evitó el primero del uruguayo.

Siovas

5|Duro. El káiser griego no tuvo su mejor día y se ostró un tanto duro. El central tuvo problemas para parar a Leo Messi pero aún así no mostró un mal papel.

Bustinza

7|Crecido. El central revelación sin duda de esta temporada. Unai no defrauda en ningún partido y es por ella la razón por la que Garitano sigue confiando en él. Una vez más, Bustinza ha dejado claro que se deja la piel en cada partido.

Zaldúa

7|Desequilibrante. Buen partido del lateral el cual ha sido importante en la segunda mitad. Desequilibrante y rápido en la segunda mitad.

Raúl García

7|Tenaz. Al contrario que Zaldúa, Raúl ha sido clave en la primera mitad con las subidas apoyado por Omar Ramos.

Gabriel Pires

8|Capitán. No hay otra palabra para definir a Gabriel que capitán. El cetrocampista pepinero ha demostrado que tiene el suficiente carácter para tirar del equipo en los malos momentos.

Rubén Pérez

6|Desaparecido. Un poco desaparecido en el partido. Fue sustituido en la segunda mitad y terminó el encuentro con cartulina amarilla.

Omar Ramos

7|Insistente. Muy buen partido de Omar, que ha mostrado su calidad en el partido, como ya lo hizo en la victoria ante el Sevilla.

Amrabat

6|Aislado. No ha sido uno de los mejores partidos del marroquí, pero como en cada partido ha dejado muy buenos detalles de calidad.

El Zhar

9|Jugón. Sin duda alguna, el mejor del Leganés en el partido. Nadbil El Zhar no para de sorprendernos con su calidad. El marroquí fue el autor del único gol del Lega y dejó clavado a la defensa azulgrana con una magnífica "cola de vaca". El jugador pepinero se intercambió su camiseta la final del partido con Andrés Iniesta y se marchó contento del campo.

Eraso

5|Desubicado. El mediapunta vasco ha estado desaparecido en el encuentro, por lo que Asier Garitano optó por sustituirlo.

Beauvue

7|Insistente. Clave en la reacción positiva del Lega de la segunda mitad. Lo que jugó lo hizo francamente bien, aunque pudo macar en varias ocasiones.

Guerrero

5| SC. No tuvo tiempo para hacer nada

Brasanac

6|Regreso. Por fin Darko volvió a pisar un terreno de juego, aunque sin apenas protagonismo