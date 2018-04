Puyol: "El Mundial es la copa más bonita"

Faltan apenas diez semanas para que comience un nuevo Mundial, en esta ocasión en Rusia, y dos campeones como Xavi Hernández y Carles Puyol han tenido la oportunidad de recordar el título conquistado hace ocho años por la selección española en Sudáfrica.

Era la primera vez que se disputaba en tierras africanas y también la primera vez que nuestro combinado nacional lograba alzar al cielo la copa dorada. El gol histórico de Andrés Iniesta, en el minuto 116 de partido frente a los Países Bajos, permitió convertirnos en la octava selección en ganar el torneo mundialista.

El futbolista de Tarrasa, 133 veces internacional con España y cerebro de aquel majestuoso mediocampo, rememora aquel torneo que arrancó de la peor forma posible. La derrota ante Suiza dejaba a España al borde del abismo y así lo recuerda Xavi: "Del Bosque y Hierro nos reunieron y nos dijeron que de cien veces que se jugase así, sólo perderíamos esa vez. No había que cambiar nada. Sabíamos que no teníamos más margen de error y eso supuso más presión que normalmente, pero luego a partir de las eliminatorias se vio a una España muy buena".

Desplegando el característico “tiquitaca” hasta el título conseguido frente a Holanda, Xavi destaca por su conciencia de grupo: "Realmente disfruté y me siento orgulloso por ello porque el objetivo siempre fue ganar cosas importantes con el Barcelona y con la selección, sobre todo a nivel colectivo". Tal y como asegura y sin caer en cinismos, el objetivo es ganar, pero si puede ser con una seña de identidad, mejor. "Más allá de los éxitos, fue importante la manera en que éstos se consiguieron. No sólo gustó a nuestros aficionados, sino a todos los que disfrutan del fútbol y de nuestra filosofía, que siempre me he empeñado en defender", concluye el jugador español.

Mirando un poco más al pasado, a esa Eurocopa de Austria y Suiza donde España se mostró intratable, Xavi prosigue y ve un cambio en los contrarios: "Los rivales ya no jugaban contra nosotros igual que en la Eurocopa 2008. Jugamos bien en Sudáfrica, quizá no tanto como dos años antes cuando teníamos total control sobre los rivales. Superamos las dificultades y España hizo historia en ese torneo".

De la misma manera, el campeón del Mundo y de Europa con España, Carles Puyol, ha querido rememorar la gesta de 2010 subrayando que entre todos los trofeos que ha ganado a lo largo de su carrera, "esta es la copa más bonita". Precisamente el gol de Puyol frente a Alemania en semifinales a la salida de un córner, lanzado por Xavi en una jugada premeditada por ambos, allanaba el camino para llegar a la ansiada final. Falta poco y esperamos que, ocho años después, otros protagonistas escriban una historia igual de brillante que la de Sudáfrica.