Montella: "Tenemos que buscar soluciones"

Tras una sufrida derrota ante el Bayern München, el Sevilla visitaba Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. El equipo celeste está completando una temporada muy irregular pero supo aprovechar a las mil maravillas los innumerables regalos que les concedió la defensa visitante. Tras este nuevo desastre sevillista, Montella, hablaba ante la prensa acerca del encuentro. Comentó la falta de gol de los suyos y la necesidad de buscar soluciones a la delicada situación por la que están pasando. Apeló a que la afición les siguieran apoyando por todo lo que aún queda.

"No hemos encontrado la tranquilidad que necesitábamos tras el gol de ellos" Vincenzo empezó diciendo que "estamos todos enfadados por esta derrota fea, no hemos reaccionado, no logro entender bien esto". El míster italiano resumió después así el partido de sus jugadores: "Hemos tenido posibilidades para marcar pero ellos al primer tiro han conseguido marcar. Hemos empezado bien, concentrados, entendiendo la importancia del partido y teniendo ocasiones. Después no hemos encontrado la tranquilidad que necesitábamos para volver al partido tras el gol de ellos. Estamos enfadados, no hemos reaccionado y tenemos que buscar las soluciones oportunas".

Con esta derrota, el equipo andaluz queda muy tocado. El clasificarse para la Europa League de la próxima temporada vía Liga ya se empieza a complicar en demasía, las opciones de remontar ante el Bayern también son cada vez más escasas y el enfrentarse ante el Barcelona en la final de Copa del Rey complica y mucho las posibilidades de ganar el título. Así, el sevillista empieza a ver la temporada con color gris oscuro. Los apoyos a Montella bajan, aunque espera "terminar la temporada con orgullo porque tenemos partidos muy importantes para ello" y apela a que se consiga "entre todos luchando y peleando". Destaca que "tenemos que entar en Europa" y que eso "depende de nosotros".