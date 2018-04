Un equipo que sabe sufrir

Google Plus

Típico partido de Segunda División entre dos equipos con objetivos distintos; los locales van por el ascenso mientras que los visitantes buscan los puntos que le faltan para asegurar la permanencia. Se sabía de un principio que no iba a ser un partido fácil. Con las sensibles bajas de Sergio y de Santos, el equipo iba a sufrir, además el Reus es un equipo combativo, con las ideas claras y uno de los equipos menos goleados de la competición.

Arrancaron mejor los catalanes con un tiro en el palo después de un desvío en Barba, luego Lekic convirtió pero en posición ilícita. Al Sporting le costaba encontrarse en el partido. Todo cambió en el minuto 20, cuando, después de una jugada por banda derecha entre Calavera y Carmona, apareció dentro del área chica Nano Mesa y marcó su segundo gol con la rojiblanca. El Reus sintió el tanto en contra y no volvió a generar peligro al área de Mariño. A la salida de un córner llegó el segundo gol de los de Baraja. Apareció solo Carmona y remató abajo, junto al palo, para aumentar la diferencia en el minuto 31. Rubén García pudo anotar el tercero en los últimos compases de la primera parte, pero su remate se fue desviado por poco.

Parecía que el segundo tiempo iba a ser tranquilo, pero nada de esto sucedió. En el minuto 50 Olmos cazó un rebote y le dio suspense al partido. Antes del pitido final fue todo sufrimiento y desconcierto en el Sporting. Los de naranja se acercaban cada vez más al área local mientras que los asturianos no podían contrarrestar el juego que propuso López Garai. Los visitantes le ganaron el centro del campo a los de Baraja y controlaron el balón a su antojo.

Los locales no encontraban juego; los pases eran cortos y no lograban generar acciones de peligro sobre la meta de Badía. El primer cambio fue el de Nacho Méndez por Hernán, en busca de un mediocampo con mayor control del cuero. El segundo fue el de Pablo Pérez por Rubén García. El canterano iba a jugar de segundo delantero y Baraja cambiaba la formación táctica a un clásico 4-4-2. El tercer cambio iba a llegar diez minutos antes del final e iba ser delantero por delantero: volvía a jugar Carlos Castro después de varios encuentros y salía Nano Mesa. El objetivo era aguantar.

Un par de desbordes de Jony (que no estuvo al 100%), uno de Pablo Pérez y centros donde ningún jugador del Sporting llegó al remate fueron las opciones con las que contaron los rojiblancos para liquidar el encuentro.

El Reus iba por arriba, con centros de izquierda y derecha o con saques de esquina en busca de un merecido empate. La falta de eficacia y de puntería le negó la posibilidad de puntuar en el Molinón-Enrique Castro Quini a la escuadra catalana. Un estadio que vio como su equipo logró la novena victoria consecutiva y volvió a recuperar el liderato de la clasificación.

Fue uno de los partidos donde más se sufrió para obtener la victoria. Para ganar hay que saber sufrir y el Sporting lo hizo. Así llegó a la séptima victoria consecutiva y, con ella los 61 puntos. El Reus, en cambio, sabe que su batalla por la permanencia continúa y se quedó con solo 41 unidades, cinco por encima de la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo que marca los puestos de descenso.