Ánalisis del rival: Ahletic Club de Bilbao, una afición que exige resultados

El conjunto bilbaíno se encuentra actualmente en la duodécima posición a tan solo ocho partidos del final de temporada. Durante los últimos cinco partidos en Liga, el Athletic Club de Bilbao ha conseguido obtener cinco puntos de los quince en juego. A tan solo tres puntos del Getafe y a cuatro del Éibar y del Celta de Vigo, el club vasco ha de aprovechar los últimos ocho partidos de Liga para asentarse en los puestos de mitad de tabla. Sin embargo, ha de luchar también por su puesto actual, ya que tanto el Leganés como El Espanyol comparten la misma cantidad de puntos que el club, 36.

El próximo encuentro ante el Villarreal, el lunes a las 21:00, será una nueva oportunidad para el equipo del Cuco Ziganda para ir sumando puntos de final de una temporada que no ha sido buena para el equipo. Mientras que en la primera vuelta de la temporada hubo empate (1-1) entre ambos equipos, el conjunto bilbaíno visitará El Estadio de la Cerámica para luchar al máximo por obtener la victoria fuera de casa.

Jugar en casa: de templo a maldición

Desde la llegada de Ziganda, el conjunto realizó una primera vuelta muy irregular, con malos resultados que no agradaban demasiado ni al conjunto ni a la afición. Además, la segunda vuelta del equipo ha mostrado ser el espejo de lo que venía ocurriendo con anterioridad, malos e irregulares resultados que hacen que el Athletic no acabe de despegar esta temporada. Mientras que algún partido muestra un destello de buen juego, el siguiente devuelve a la realidad al conjunto, que no da con la clave del juego esta temporada. Además, en muchas ocasiones, los partidos han sido perdidos en los últimos minutos, lo que muestra la falta de constancia y regularidad de un equipo que no acaba de dar con la solución a sus problemas.

Una de las mayores carencias que presenta esta temporada el conjunto vasco es, sin duda, ganar en casa. Mientras que durante otras temporadas San Mamés parecía ser el templo donde los ‘leones’ se sentían cómodos al jugar en casa apoyados por su propia afición, esta temporada el conjunto presenta uno de los peores resultados en campo propio, por lo que la afición ha comenzado a perder la ilusión debido a la falta de resultados. En este caso, han sido tan sólo en cuatro ocasiones en las que el equipo ha logrado obtener los tres puntos en casa esta temporada, mientras que el resto han sido derrotas y algún empate. En este caso, el lunes ambos conjuntos se verán las caras en “El Estadio de la Cerámica", por lo que jugarán fuera de casa, donde esta temporada han presentado mejores resultados.

Las claves de Ziganda

El actual entrenador del Athletic Club de Bilbao, ha tenido una estrategia medianamente lineal a lo largo de la temporada. Sin embargo, en muy pocas ocasiones repite la plantilla al completo, siempre varía algún jugador o realiza cambios para sorprender al contrincante. El míster, tan sólo ha repetido once en una ocasión en 46 partidos, lo que podría jugar como un factor sorpresa de cara al encuentro del lunes. Además, la plantilla ha contado con algunos altibajos esta temporada. Pese haber reforzado plantilla durante el mercado de invierno fichando a Iñigo Martínez, exjugador de la Real Sociedad, el conjunto ha notado mucho la baja de Muniaín, jugador clave del conjunto vasco que ha estado de baja durante seis meses a causa de una lesión en el cruzado interior de la rodilla derecha. Sin embargo, parece estar ya prácticamente recuperado, por lo que se espera que el jugador tenga algunos minutos frente al Villarreal. Además, la salida de Laporte al Manchester City también debilitó al equipo bilbaíno.

Sin embargo, como rasgo general, es más habitual en el juego del Athletic que se juegue con un 4-2-3-1, cerrando y protegiendo abajo y aprovechando oportunidades y contrataques para crear peligro. Para ello, tanto Williams como Aduriz son expertos en crear ocasiones, pese a que esta temporada no han podido conseguir los resultados que seguro se proponían. Actualmente, en la situación en la que se encuentra, el Athletic jugará cerrado atrás, evitando cualquier aviso de peligro y saliendo rápidamente al contrataque para adelantarse en el marcador. El equipo vasco jugará al máximo por conseguir los tres puntos para recuperar el apoyo y la confianza de su afición.

Los jugadores estrella

En cuanto a plantilla, el Athletic presenta una fuerte, compuesta por diferentes jugadores de calidad pese a no haber estado del todo acertados durante esta temporada. En cuanto a su guardameta de confianza, el conjunto rojiblanco deposita la responsabilidad en Kepa, quien ha jugado un total de 22 partidos esta temporada y ha encajado 28 goles. En cuanto a la defensa, dos destacados son sin duda, el número 15, Iñigo Leuke y Unai Nuñez. Muestran una defensa compacta, pese a que esta temporada están cometiendo continuos errores que les han costado los tres puntos en varias ocasiones. A esta defensa se suma Iñigo Martínez y Saborit, aunque la plantilla está en continua rotación, por lo que no existe un once ideal. Sin embargo, ellos son los defensas con más minutos esta temporada por lo que, Ziganda podrá optar por repetir estrategia o variar la táctica para sorprender al Submarino Amarillo.

Finalmente, en cuanto al medio campo, los centrocampistas más destacados del conjunto son dos canteranos: Iturraspe y Susaeta y el exjugador del Atlético de Madrid, Raúl García. Ellos representan las apuestas más seguras del míster ya que han recibido más minutos en campo y son los mediocentros con más resultados del equipo. Sin embargo, dos de las piezas más fundamentales del conjunto bilbaíno son, sin duda, Aduriz y Williams. Ellos son el motor del equipo, los que finalizan las ocasiones de peligro convirtiéndolas en gol. Con 13 goles entre ambos esta temporada, son los dos integrantes pichichis del equipo. Sin embargo, Williams no está en su mejor momento ahora, ya que se esperaba más resultados por su parte. Por otro lado, Aduriz, con experiencia ya en el equipo, sabe que este no es el mejor año para el equipo, pero ha declarado que no se pueden echar para atrás ante situaciones así.

Incertidumbre de cara al lunes

Con una plantilla que ha rotado a lo largo de la temporada y unos resultados más que irregulares, no se sabe con certeza qué ocurrirá encima del terreno el próximo lunes. El Athletic Club ha demostrado algún partido bueno, pero no ha conseguido enlazar dos encuentros de buenas sensaciones seguidos. Durante esta temporada, ha sufrido derrotas tanto de equipos altos como otros más bajos en la tabla como Las Palmas y empate ante el Málaga. Por ello, los jugadores tratarán de jugar al máximo para recuperar la confianza de una afición que sufre desmotivación por el juego que muestra el Athletic.