Asier Garitano: "Hay que jugar muchos más minutos a un nivel más alto"

Termina la jornada 31 para el CD Leganés y el conjunto de Asier Garitano se vuelve a dejar 3 puntos en la competición. Tras la derrota en casa ante el Valencia CF, este fin de semana el Lega viajó a Barcelona en busca de crear dificultades al líder de la Liga Santander. Un partido con un único protagonista, Leo Messi. El astro argentino volvió a dar un recital de fútbol y acabó el encuentro con un hat-trick. A pesar del resultado, el Lega estuvo cerca de empatar el partido a dos, pero Messi sentenció el encuentro en el tramo final del encuentro.

Asier Garitano no mostró mucha sorpresa en el once titular y salió al terreno de juego con una plantilla que ya habíamos visto en varias ocasiones. "La primera parte ha sido mala y ya digo que para competir al Barça hay que hacer 85 minutos, 90 minutos de alto nivel", dijo Garitano. El de Bergara no se mostró sastisfecho con la primera parte del equipo pepinero, pues la ventaja azulgrana se puso en los primeros 25 minutos del partido. "La segunda parte hemos estado mejor. Quizá porque con 2-0 dejaban gente descolgada. Hemos estado 15 minutos con la ilusión de hacer el 2-2, pero no hemos podido lograrlo porque hemos jugado una mala primera parte. Para tener alguna opción hay que hacer un gran partido y a veces ni eso te vale", afirmó el míster.

Además de a los suyos, Garitano elogió al FC Barcelona ya que como bien dijo "es un equipo equilibrado. Tiene la misma idea de juego siempre. Ahora que se va a jugar lo importante más todavía.Tiene pocos puntos débiles y si tiene alguno, a los rivales les cuesta sacarlo. Manejan casi todas las facetas. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo si no el mejor".

Garitano ya piensa en la próxima jornada, donde los madrileños recibirán al Celta de Vigo en el Estadio Municipal de Butarque, un duelo que nadie se va a querer perder.