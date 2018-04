Gustavo Cabral suma 200 encuentros con la camiseta celeste

La pasada jornada ante el Sevilla FC, Gustavo Cabral sumó su partido oficial número doscientos con la camiseta del RC Celta. A pesar de haber iniciado el encuentro como suplente, el argentino entró en la recta final del choque en sustitución de Jonny y añadió un partido más a su registro particular. El defensa central, en Vigo desde el verano de 2012, ha entrado en el selecto grupo de treinta y nueve futbolistas que han logrado superar esa cantidad de partidos en toda la historia del RC Celta.

Cabral comenzó la temporada prácticamente como las tres últimas, siendo titular en el centro de la defensa del Celta. Entraba en las rotaciones establecidas por Unzué para su zona del campo, pero hasta la visita al Levante del pasado 14 de enero, sólo se había quedado sin jugar en cuatro partidos salteados y salió desde el banquillo en otros tres, todos de Liga. Era el central con más minutos jugados y no se intuía que su protagonismo iba a bajar tanto en los último encuentros, ahora mismo se encuentra en una situación que no es precisamente la deseada.

Con Luis Enrique en el banquillo, Cabral sí registró hasta en dos ocasiones en las siete primeras jornadas sendos periodos de tres partidos consecutivos sin pisar el césped. Concretamente, entre las jornadas 3 y 5 y entre la 7 y la 9. Pero desde aquella derrota ante el Levante en Balaídos (0-1) del 21 de octubre de 2013, el ex precisamente del Levante no ha vuelto a vivir un oasis tal.

En las tres siguientes campañas, con Eduardo Berizzo al mando, fue capitán general de la defensa. En la temporada 2014/2015, únicamente no fue titular en cuatro partidos no consecutivos de los 42 disputados y todos ellos por una lesión o por una sanción. En la 2015/2016, sí estuvo fuera de los elegidos entre las jornadas 10 y 12 de Liga, pero fue a causa de una expulsión en el encuentro previo, con la correspondiente sanción. En el último curso, con nada menos que 60 partidos, el argentino únicamente encadenó tres choques fuera del once en el mes de noviembre, cuando se tuvo que ausentar de Vigo por un asunto personal.

Ahora, hbabrá que esperar a ver si el central celeste permanece en el club la próxima temporada o cambia su rumbo este verano.