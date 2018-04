El Zhar: "Hemos dado todo y tenemos que seguir así"

Google Plus

La jornada 31 no ha sido del todo buena para el CD Leganés ya que no ha conseguido ningún punto en el Camp Nou. El cuadro madrileño no pudo conseguir ningún punto, aunque en la segunda mitad el conjunto blanquiazul dio la talla y pudo lograr el empate. Al igual que en la temporada pasada, el equipo dirigido por Asier Garitano mostró un buen nivel y puso en apuros en la segunda mitad al lider de la Liga Santander, el FC Barcelona. A pesar de ir 2-0 abajo en el marcador, El Zhar acortó distancias en el luminoso y eso hizo que su equipo que viniera arriba.

Nabil El Zhar es sin duda un icono en Leganés. El jugador de origen marroquí lleva toda la temporada a un gran nivel por lo que es un ídolo de la afición pepinera. El marroquí fue uno de los mejores en el encuentro ante el FC Barcelona, ya que gracias a su gol el equipo se vino arriba y puso en aprietos al Barça de Ernesto de Valverde. “Hicimos una buena segunda parte, marcamos, pero ellos también. Una pena la primera parte, nos hicieron dos goles con poco. Hemos dado todo y tenemos que seguir así”, dijo El Zhar.

Al mediocentro se le vio suelto y a gusto en varios tramos del partido dejando detalles de calidad como la "cola de vaca" que rompió a la zaga azulgrana. “He disfrutado jugando, contento con el gol. Marcar aquí es increíble, la pena es la derrota”, expresó el jugador. A pesar de la derrota, El Zhar se mostró satisfecho por el trabajo del equipo, pues habían mostrado un buen nivel en el feudo culé.

El fin de semana que viene el Lega recibe al Celta de Vigo, equipo que ganó a los madrileños por la mínima en Balaídos. Una nueva jornada y otra oportuniad magnífica para que el Lega siga reivindicándose en la competición liguera.