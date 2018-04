Cerezo: "Torres sabe que tiene las puertas abiertas, que esta es su casa"

Google Plus

Tras la decisión y la declaración de Fernando Torres y del Atlético de Madrid de que el jugador y el equipo separaran sus caminos al final de esta temporada, han ido llegando las reacciones del entorno y la tristeza unánime de una afición que pierde otro símbolo importante -quizás por un tiempo-. Entre otras ha sido la del presidente del equipo colchonero.

Torres es uno de los jugadores más queridos de nuestro club

Cerezo ha sido preguntado por la marcha de Fernando, asegurando que se enteraba tras la declaración en los micros del futbolista en el evento publicitario: "La verdad es que sí. No sé si lo ha comunicado al club, pero yo desde luego me he enterado por la radio". Sabe la importancia de su marcha y ha dejado abierto el Club para su regreso en un futuro: "Como todos sabéis, Torres es uno de los jugadores más queridos de nuestro club, realmente es una pena su decisión que sea marcharse, sabe que tiene las puertas abiertas, que esta es su casa y que lo será por siempre".

Saben que siempre ha dado todo por el escudo y que siempre formará parte de esta gran familia: "Aparte de su profesionalidad, Fernando es una persona maravillosa, un encanto. No sé si tendrá una nueva aventura, pero cuando la acabe siempre sabe donde está su casa".

Fernando Torres es parte importantísima del Atlético de Madrid

Fernando Torres no se podría definir sin el Atlético de Madrid y viceversa, y eso Enrique Cerezo lo sabe, "Torres significa muchísimo en la historia del Atlético. En los últimos 20 años ha sido un símbolo de esta entidad, se le quiere, se le aprecia y desde aquí le mando un fortísimo abrazo, se lo daré el miércoles cuando lo vea en Portugal, simplemente decirle que le quiero", dando el apoyo y el cariño que el delantero merece por parte de todos los que forman parte de la entidad.