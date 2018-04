Thiago Alcántara: "Nosotros soñamos en llegar lo más lejos posible"

Google Plus

El jugador del Bayern de Múnich y de la Selección española, Thiago Alcántara, ha concedido unas declaraciones para la FIFA antes de su participación en el próximo Mundial de Rusia 2018.

El centrocampista ha comenzado hablando del Mundial, del cual se siente muy orgulloso e ilusionado.

"¡Es un Mundial! Para cualquier futbolista disputar un Mundial es el sueño a cumplir. Y con la ilusión de lo bien que venimos jugando y las victorias conseguidas, la imaginación da para soñar con cosas grandes", ha respondido sobre sus sensaciones.

El objetivo que tiene a cumplir con la competición también ha sido uno de los puntos de la conversación. Thiago asegura que tras los partidos sucedidos (Italia, Alemania, Argentina) se ve en buena posición, pero no quiere confiarse.

"Nosotros soñamos en llegar lo más lejos posible, competir al más alto nivel y demostrar el fútbol que hacemos. Sabemos dónde estamos, cómo dejamos fuera a una selección como Italia, cómo afrontamos partidos amistosos contra equipos grandes y los sacamos con nota… A partir de ahí, creo que van a venir los resultados. Pero soy contrario a decir las cosas antes de que ocurran".

Thiago también ha dedicado unas palabras a su seleccionador, Julen Lopetegui.

"Todos evolucionamos porque queremos aprender, ser mejores, y Julen lo ha conseguido como entrenador. Ha mejorado en todos los aspectos. Me acuerdo de matices en la preparación de partidos. Antes ya los preparaba bien, pero ha mejorado mucho. A la hora de explicar las cosas también. Es una persona que se expresa bien, pero ahora lo hace de forma más directa. Sabe cómo llegarnos, cómo motivarnos".

El futbolista ha terminado las declaraciones de una forma nostálgica, recordando sus sensaciones tras su primera visualización de una copa del mundo en 1994 donde Brasil se proclamó campeón en EE. UU.

"Mi primer recuerdo es el Mundial del 94 que ganó mi padre. Tenía solo tres años, pero, aunque no me acuerdo de partidos, sí recuerdo su regreso a casa, la celebración, la familia… Lo recuerdo perfectamente. Un par de años después me acuerdo también de estar viendo los vídeos de los goles".