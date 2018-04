La historia del Eibar - Alavés

Google Plus

Se volverán a medir los pequeños y traviesos vecinos del País Vasco de estos últimos años. Esos equipos que se han visto a la sombra de sus otros dos contiguos, Real Sociedad y Athletic de Bilbao. No es el ‘derbi’ por excelencia de la zona vasca de la península, pero eso no impide que la historia que estos encuentros conllevan sea tan extensa.

Un libro que se empezó a escribir durante la segunda mitad del siglo pasado, prácticamente unos años después de la aparición de la SD Eibar, y que a día de hoy se sigue escribiendo, en la máxima de las categorías. Una cima que tanto le ha costado alcanzar a este partido, y que hace menos de 10 años se veía en la peor de sus versiones, ahora está atravesando la mejor de sus etapas, desde siempre.

Desde luego que no es la mejor versión de los dos equipos, ni del Eibar ni del Alavés. El partido de este sábado ha bajado el nivel desde el año pasado, cuando ambos equipos se encontraban en un estado pletórico, en su particular pelea por los últimos puestos continentales. Tampoco es la mejor etapa de los alaveses en sus casi cien años de existencia. Es difícil olvidar aquella etapa donde clasificarse a las competiciones europeas no era el objetivo. El objetivo era ganarlas.

Fue uno de estos encuentros el que confirmo la superioridad del Eibar sobre el Alavés en los últimos años, cuando los vitorianos visitaron Ipurúa en 2014, en la jornada 40 de la Liga Adelante. Si los locales ganaban el partido, se elevarían a la categoría de oro. El Deportivo Alavés, en cambio, luchaba por su salvación en Segunda y, ante la magistral temporada del Eibar, poco pudieron hacer. Jota otorgó el ascenso a los suyos con el único gol del partido.

A pesar de ello, el encuentro entre estos dos equipos se presenta bastante interesante. El ‘glorioso’ está al alza, y los vitorianos parecen respirar más tranquilos con Abelardo al frente, que ha guiado al equipo para salir del desastre en el que se habían sumido en la primera parte de la temporada. Prueba de ello fue la victoria de los armeros en Mendizorroza, estadio del que se fueron con 3 puntos en un partido deficiente de ambos conjuntos.

La historia le otorga la ventaja a los eibarreses, que llevan la delantera numérica en cuanto a los partidos que se han disputado desde el año 53 en adelante entre estos dos baluartes del fútbol vasco. 15 victorias frente a 9 de los alaveses acumula la SD Eibar. En 8 ocasiones el resultado no desequilibró la balanza. Quizá este partido refleje cierta decadencia de ambos, después de la ascendente trayectoria que han trazado, como también podría significar un repunte para ambos.