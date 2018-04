Pacheta: "El partido ante el Mallorca lo tenemos marcado en rojo"

El entrenador del Elche CF , José Rojo, Pacheta, ha reconocido la vital importancia que tiene el partido de este domingo frente al todopoderoso líder Mallorca. "La victoria nos permitiría dar pasitos hacia adelante en busca del primer objetivo, el play-off, y, sobre todo, dar un golpe de moral de cara a los últimos cuatro partidos de Liga. No será definitivo. Primero hay que ganar y, luego, pensaremos en el próximo partido", ha señalado el técnico del conjunto ilicitano.

Con respecto a las sensaciones del equipo, Pacheta dice tener muy buenas vibraciones. "Estamos entrenando con mucha energía. El ritmo del entrenamiento es alto y veo al grupo muy solidario. Esto me pone, ver a todo el mundo contento, los que juegan y los que no lo hacen. Cada vez competimos mejor", ha declarado el técnico, ilusionado, a la víspera de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Admite tener dudas con respecto al once que alineará el domingo. "No tengo claro quién va a jugar. Tengo un lío con el once. Solo pienso que el que no juegue, el que salga después, lo arregle, que nos aporte soluciones para la última media hora. El banquillo es determinante", apuntó el preparador franjiverde, que lleva varios semanas trastocando el once con resultados positivos, sobretodo en la parcela defensiva, donde el equipo solo ha encajado dos goles desde su llegada.

Por último trató la polémica de la jornada económica para el siguiente partido y el que les enfrentará frente al Hércules, en el que el aficionado deberá desembolsar desde 15 hasta 35 euros dependiendo de su ubicación en el Martínez Valero. "Confío en que venga mucha gente, aunque mi objetivo es seguir ganando. De lo contrario mi mensaje es estéril y no vale para nada. Si ganamos se seguirá enganchando. La clave es el equipo. Cuanta más gente venga al campo mejor, pero yo sólo pienso en ganar al Mallorca. Esa es la mejor manera de atraer al aficionado", declara un Pacheta que desde su llegada, la afición se ha ilusionado con que sea el entrenador que los retorne a la categoría de plata. De momento, la venta de entradas avanza a buen ritmo y ya se han vendido más de 3000.