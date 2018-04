Previa Sevilla - Villarreal: en juego mucho más que tres puntos

Google Plus

Partido importante en la parte noble de la tabla clasificatoria en un encuentro entre dos equipos que van a menos. Sevillistas y groguets pelearán por tres puntos esenciales en búsqueda de un puesto de Europa League. Con la Champions League descartada, ambos clubes quieren tener el consuelo de seguir una temporada más en Europa para seguir incrementando sus números europeos. Parecía desde principios de temporada que tanto el Sevilla como el Villarreal no iban a tener problemas para, al menos, jugar Europa League, pero ante la pérdida sorprendente de puntos de ambos equipos y de los invitados sorpresas como el Betis y el Girona para esta pelea, ambos equipos necesitan dejar de dormirse en los laureles para competir al máximo si quieren seguir siendo equipos europeos.

Ambos sólo están separados por un punto en la clasificación

El Sevilla, tras hacer un gran papel en Champions League y ser eliminados contra el Bayern Múnich, tiene que centrarse al máximo en la competición doméstica con la intención de subir puestos y sumar todos los puntos necesarios. Los de Montella ya no jugarán partidos entre semanas al ser eliminados de Champions, así que a partir de ahora tendrán más tiempo para preparar los partidos, y el más inmediato puede ser vital de cara a final de temporada. Todo lo que no sea ganarle al Villarreal podría ser motivo de preocupación para planificar la temporada que viene, ya que, en el caso de no ganar, la tensión puede aumentarse peligrosamente.

Pero el Villarreal está en un momento parecido a los sevillistas. Y es que los castellonenses han mostrado dos caras diferentes a lo largo de esta temporada. Fueron capaces de ganarle al Real Madrid en el Bernabéu y de vencer al Atlético de Madrid con superioridad, pero también se deja puntos ante rivales teóricamente inferiores como el Málaga, Alavés o Leganés. Los hombres de Calleja viajan a la capital hispalense tocado tras la derrota del pasado lunes el Athletic Club en El Madrigal. Un equipo lleno de dudas que desean despejarlas con una victoria imponente en el Sánchez Pizjuán.

Sólo vale ganar

Tras la primera 'final' perdida en la jornada anterior frente al Celta, el Sevilla afronta este encuentro como necesario para los intereses del club. Inmersos en el séptimo puesto, que de momento estaría clasificado para las previas de Europa League, los de Montella no quieren bajar más puestos porque atrás vienen pisando fuerte el Girona y el Celta, y otra cosa que no sea ganar los tres puntos complicaría aún más la situación debido al calendario que le espera al Sevilla (tiene que jugar contra el Real Madrid y Betis). Además, en caso de ganarle al equipo amarillo supondría adelantarlos en la clasificación (están a un punto de distancia) y ganarle en el goalaverage (en el partido de ida ganaron 2-3).

El Sevilla quiere volver a ganarle al Villarreal. Foto: SevillaFC.

Cortar la racha de partidos partidos sin ganar en liga se antoja tan necesario para las aspiraciones del club. Estar fuera de Europa supondría un drama y, aunque desde el club no quieren pensar en esa circunstancia, están sobre el alambre en esta situación. Por ello, miembros del equipo como David Soria ya han manifestado publicamente la importancia que tiene este encuentro: ''El del sábado es el partido más importante de la temporada. Tenemos que estar sí o sí. Si no lo conseguimos sería un golpe muy duro y no podemos permitir que eso ocurra''.

Para este encuentro, el Sevilla tiene las serias dudas de Muriel, que se retiró del entrenamiento del jueves por unas molestias; Kjaer también es seria duda, pero quién podría volver a una convocatoria en liga tras varios meses sin estarlo es el lateral Corchia, que ya lo volvió en la del pasado miércoles en Champions League pero no disputó ningún minuto del encuentro.

Vuelve Bacca al Pizjuán

Bajo el recuerdo del partido de la primera vuelta en el que el Sevilla ganó tras empezar perdiendo por 2-0 en El Madrigal, el Villarreal quiere vengarse de ese encuentro con la necesitad imperiosa de seguir en puestos de Europa League y apear a los sevillistas de ese objetivo. El conjunto amarillo viajan a Sevilla con muchas bajas en su plantilla. Pablo Fornals y Jaume Costa, a pesar haber entrenado el jueves, están prácticamente descartados debido a sus molestias para bajadas de tensión. Quién seguro que no estará en el partido es Álvaro González, que fue expulsado el pasado lunes ante el Athletic Club. Y por supuesto, Semedo no jugará. Bruno y Bonera son también bajas para el conjunto amarillo.

Bacca vuelve al Pizjuán. Foto: SevillaFC.

Los castellonenses quieren cortar la racha de dos derrotas consecutivas en liga. Una derrota supondría bajar de los puestos europeos peligrando su presencia europea para la temporada que viene. El entrenador Calleja reconoce la dificultad del partido pero confía en el equipo al cien por cien: ''Tenemos que volver a demostrar que somos un equipo competitivo capaz de ganar a cualquier rival, e independientemente del campo en que vayamos, tenemos que competir y buscar la victoria''. Calleja sí podrá contar con el colombiano Carlos Bacca, que regresa al campo de su ex equipo tres años después de su despedida con el conjunto sevillista. El delantero será la principal amenaza de David Soria siendo el máximo goleador del equipo con 10 tantos.

Datos y estadísticas

Para el encuentro de este partido, el colegiado que arbitre será el asturiano Pablo González Fuertes, de 38 años. El árbitro gijonés afronta su primera campaña en Primera División y arbitrará por primera vez en su carrera un partido del Sevilla y del Villarreal, con lo cual debutará en El Madrigal.

Bajo el recuerdo de la remontada de la primera vuelta dónde el Sevilla ganó 2-3 en El Madrigal tras ir perdiendo 2-0, el conjunto amarillo quiere vengarse de esa derrota con tintes polémicos. Y es que históricamente, el Sevilla se le ha dado muy bien al Villarreal. Sólo ha sufrido siete derrotas en 31 partido en Primera División y ha conseguido 16 victorias en total. Atrás queda los partidos de promoción a Primera División que jugaron ambos equipos hace 19 años para ser constantes rivales directos por un puesto europeo. Incluso coincidieron en Europa League en 2015, dónde una vez más, los sevillistas se impusieron. Dos grandes del Siglo XXI con urgencias para conseguir un puesto europeo.

Posibles alineaciones