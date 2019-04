Asier Garitano: "Es una pena no haber podido sumar en el día de hoy"

El CD Leganés viajó hasta el Estadio de la Cerámica con un objetivo bien claro, ganar. No pudo ser y en gran parte fue por el Villarreal. Garitano sabía que no iba a ser fácil en La Cerámica. El Villarreal llegaba herido y no iba a perdonar ante su público. El técnico del Lega decidió realizar rotaciones en una semana de tres partidos. En esas rotaciones se encontraba Sergio Arribas, canterano del CD Leganés el cual tuvo la oportunidad de debutar en primera división con el cuadro pepinero. A pesar de la derrota, el técnico de Bergara no buscó excusas.

"Sabíamos que nos iba a costar con jugadores menos habituales." explicó Asier. El Lega rotó y sufrió. Asier Garitano fue claro y sabía que iban a sufrir, pero no quitó ningún mértio al conjunto de Calleja. "En la segunda parte han sido mejores. No hemos bajado los brazos y hemos marcado. Es una pena no haber podido sumar" afirmó Garitano. La segunda parte estuvo marcada por el tempranero gol de Carlos Bacca, pues hizo despertar al Leganés. En los minutos finales Brasanac acortó distancias, pero no pudo ser. El Lega lo intentó, peor no tuvo tiempo suficiente para empatar.

Cerca de la victoria y cerca de lograr la permanencia, el equipo de Asier Garitano ya piensa en la siguiente jornada. "Lo tenemos ahí. Estamos a 12 del Depor y jugamos contra ellos el viernes" dijo Asier. Si el Lega gana al Dépor, matemáticamente el cuadro pepinero estaría salvado y jugará otra temporada más en la máxima categoría del fútbol español. "Jugar en casa es fundamental. A ver si llegamos en buenas condiciones a ese partido. Nos falta ese pequeño arreón" explicó el de Bergara. Garitano sabe que su principal objetivo está a nada y no pueden tener mejor oportunidad que esta. El viernes, jornada 34 de la Liga Santander, el CD Leganés podría poner el broche a una temporada histórica.