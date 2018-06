CD Numancia - Real Valladolid: puntuaciones del Numancia, ida de la final de los 'playoffs' de ascenso a La Liga Santander

Google Plus

En la noche del miércoles, la ciudad de Soria vivió una auténtica pesadilla. Una pesadilla de 90 minutos, para ser exactos. El público de Los Pajaritos fue testigo de la exhibición ofensiva de un Real Valladolid aplastante, pletórico, viviendo en estos playoffs su mejor momento de forma de la temporada.

El CD Numancia no solo necesita tirar de épica, necesita un milagro si quiere darle la vuelta a la tortilla en el José Zorrilla. No obstante, a pesar de la complejidad y dificultad de la situación, los de Jagoba Arrasate no bajarán los brazos tan fácilmente.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Jagoba Arrasate

3. Sin reacción | Jagoba Arrasate podía presumir de que sus planteamientos en estos playoffs de ascenso a La Liga Santander habían sido magistrales. Hasta ahora. Es cierto que de inicio, el Numancia sí supo manejar el partido y acosó al Valladolid con varias ocasiones de peligro. Pero cuando la situación se torció con el gol de Kiko Olivas, el técnico vasco no supo cómo hacerles daño a los pucelanos. Y ya no es solamente la falta de reacción, si no que permitió que su equipo encajara hasta tres goles finalmente.

Aitor Fernández

5. Sin magia | Las increíbles actuaciones que había regalado Aitor Fernández a la parroquia numantina no se vieron por ningún sitio. Es cierto que, no podía evitar que el Valladolid fuera superior a su equipo, pero en alguno de los goles, el guardameta pudo hacer más.

Saúl

6. Precisión | Saúl realizó muy buenos pases en sus actuaciones ofensivas. Fue un jugador clave en la primera mitad, donde junto a Marc Mateu, convirtió la banda izquierda en un puñal para el Valladolid.

Carlos

5. Atento | Tuvo problemas para defender a un delantero total como es Mata, pues se le escapó en varias ocasiones. No obstante, estuvo muy atento a la hora de cortar balones y mejoró notablemente su actuación con respecto a la eliminatoria anterior.

Escassi

5. Polivalente | Escassi ya ha demostrado que da igual si juega de centrocampista o de central, su rendimiento es alto de ambas formas. No obstante, no realizó tan buen partido como en Zaragoza.

Etxeberría

4. Desaparecido | Etxeberría no tuvo frente al Valladolid el protagonismo del que otras veces ha gozado, más que nada, por que el Numancia desarrolló principalmente su juego por la otra banda.

Íñigo Pérez

5. Líder | El capitán numantino actuó como lo que es: un líder. Dominó y organizó el centro del campo en las jugadas de su equipo.

Diamanka

4. Sin acierto | El trabajo de Pape Diamanka suele ser clave en las buenas actuaciones del Numancia. Y por eso, quizá ayer su equipo notó que en la segunda parte, al centrocampista le costaba realizar buenas salidas de balón.

Marc Mateu

6. Omnipresente | Marc Mateu dejó en Los Pajaritos un recital futbolístico. Ayudó en ataque, en defensa, sus centros fueron precisos, desbordó… En definitiva, realizó un partido completísimo.

Pere Milla

5. Activo | A diferencia del partido que enfrentó a Numancia y Zaragoza en Los Pajaritos, esta vez Pere Milla si que entró en juego con mucha frecuencia. Es más, cuando los suyos eran los que proponían un mejor fútbol, fue importante, pues sus continuas jugadas con Guillermo desarmaban la defensa pucelana.

Pablo Valcarce

4. Para olvidar | Partido para olvidar de Valcarce. Su actitud fue inmejorable, ofreciéndose constantemente a sus compañeros para lanzarse al ataque. Sin embargo, le faltó acierto, y por eso fue el primer jugador sustituido por Arrasate.

Guillermo

5. Guerrero | Una vez más, Guillermo lo dio todo. Luchó todos los balones (ganando la mayoría de ellos) y fue el principal promotor de la ofensiva soriana. No obstante, perdonó una ocasión clarísima que bien pudo cambiar el devenir del partido y quién sabe si de la eliminatoria.

Nacho

S.C. | Entró por Valcarce en el ecuador de la segunda mitad, pero pasó desapercibido.

Julio Álvarez

S.C. | Se incorporó con el partido muy avanzado al terreno de juego y no pudo aportar nada.

Higinio

S.C. | Entró cuando el partido ya estaba sentenciado y no pudo ayudar en el ataque numantino.