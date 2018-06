Ni el golazo de Nacho pudo con Portugal

Google Plus

A veces hay que comprender que no se puede ganar un partido si no defiendes bien a la estrella del otro equipo. Es lo que le pasó a la Selección Española en su encuentro contra Portugal: a sabiendas de que Cristiano Ronaldo llevaba casi la totalidad del peligro de su equipo, los españoles no supieron dejarle en fuera de juego y Ronaldo, como suele hacer, apareció en una gran cita para robarle puntos a España y establecer un reparto de puntos que muchos consideran justo.

La Roja mereció más

No obstante la realidad fue otra. Lo cierto es que el combinado español tuvo la pelota y el protagonismo, buscando combinar en tres cuartos de campo y encontrando huecos en una defensa portuguesa que no mostraba demasiada seguridad en sí misma. Portugal, por su parte, era consciente de que España tenía una gran cantidad y calidad de medio campo, por lo que se limitó a esperar oportunidades y lanzar rápidos contraataques con Ronaldo a la cabeza.

En estos contragolpes actuaban dos de los madridistas de la Roja, Sergio Ramos y Nacho, para evitar sustos, aunque en muchas ocasiones la estructura defensiva de los españoles dejaba mucho que desear y le otorgaba más fe a los de Santos. Nacho se llevó positividad y negatividad de este partido: cometió el penalti que adelantó a Portugal en el marcador nada más comenzar el encuentro pero tiempo después marcó un gran gol que podía haberle dado la victoria al combinado de Hierro. Sin embargo, Ronaldo decidió que eso no debía ser así.

Por otra parte, Isco estuvo más participativo en la primera mitad que en la segunda. Jugando como mediapunta, el malagueño buscó enganchar el centro del campo con la delantera a base de movimientos y pases al borde del área. Lucas Vázquez fue el cuarto merengue que defendió ayer los colores de la Roja, pero salió en el minuto 86 y sus oportunidades de colaborar con la selección fueron demasiado escasas.

Isco en el partido ante Portugal. Fuente: RFEF

Este empate deja con mal sabor de boca a la Selección Española, ya que tuvo muy cerca llevarse los tres puntos de Sochi pero no tuvo en consideración al mejor hombre de Portugal. Un penalti, un error de David De Gea y un buen gol de falta definieron el hat-trick con el que Cristiano Ronaldo arrebató las esperanzas del equipo de Hierro de empezar con buen pie su paso por el Mundial. A la espera del debut de Asensio, veremos cuál es el papel de los madridistas con la Selección Española.