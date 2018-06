El filial visualiza la 2ªB

Google Plus

La UD Almería “B” ganó un partido que se puso de cara para el cuadro rojiblanco tras los goles iniciales de Sekou y Chema, que descompusieron al Villarrobledo y que lograron que el partido siempre fuese favorable para la entidad indálica.

Un inicio arrollador que descompone al Villarrobledo

El equipo de Esteban Navarro arrancó el partido mordiendo, cosa que se hizo patente a los dos minutos con el tanto inicial de Sekou, que remataba a la media vuelta un balón en el área. No dio tiempo al equipo local a recomponerse del gol encajado, cuando una incesante presión de Sekou forzó el fallo del portero rival que le sirvió para robar el esférico y marcar el segundo de su cuenta particular. A los quince minutos de encuentro, y ante la sorpresa de todos los allí presentes, Chema lograba hacer el tercer tanto, dejando al cuadro local casi hundido para afrontar el resto del partido.

Tras esto, el Villarrobledo comenzó a acosar la portería almeriense, con varias ocasiones que no sirvieron para romper el cero en marcador local. Una de estas ocasiones fue obra de Juanma Acevedo en minuto 31 tras lanzar una falta directamente sobre la portería defendida por Albert Batalla. Empezaron los de rojo a persistir en su labor de acortar diferencias en el marcador con una precisa creación de juego e inquietando a la defensa rojiblanca, lo que se vio traducido en el primer gol del cuadro de Manuel Martínez Caro, obra de Fran Minaya tras un disparo con su pierna “menos buena”.La alegría le duró poco a los de Villarrobledo, ya que Sergio consiguió culminar una contra tras una asistencia de Lin, poniendo el 1-4 en el marcador con el que ambos conjuntos se marcharían a los vestuarios.

Los jugadores del filial organizando la defensa de una jugada a balón parado | Fuente: UD Almería

Una segunda parte emocionante, con mucho juego y goles

Saltaban los equipos al terreno de juego enchufados tras el descanso. Esto se vio reflejado en la multitud de ocasiones de las que gozarían ambos conjuntos, además de los numerosos saques de esquina antes de la consecución del 2-4, obra de Perona, que precisamente cabeceó al fondo de la red un balón puesto desde el córner tras sacar cuatro de ellos de forma consecutiva.

Como sucediese anteriormente, la UD Almería B supo reaccionar rápido para evitar la remontada de los locales marcando un gol que serviría para estropear la euforia de la afición, además de ampliar la ventaja en el marcador. Sekou volvió a hacer de las suyas. El delantero remató a gol un balón que había sido rechazado por el poste ante el previo remate de Sergio desde fuera del área. La afición y los jugadores locales protestaron un posible fuera de juego del 9 almeriense, aunque el árbitro y el linier decidieron conceder el gol.

Las ocasiones se sucedían en el marcador, aunque era el Villarrobledo el que contabilizaba más ocasiones y un mayor dominio del esférico. El filial almeriense no se achicaba y pretendía responder con su juego y montando contras tras recuperar el balón. Sin embargo fue Buitrago, del Villarrobledo, el que consiguió anotar el siguiente tanto tras rematar de cabeza un balón suelto en el área. El 3-5 no era un marcador que satisfaciese las pretensiones de los de Manuel Martínez, por lo que su equipo no abandonó en su tarea de buscar una remontada. A los de Esteban Navarro les tocaba sufrir en defensa ante el continuo acoso de la delantera de los locales, siendo Soufiane e Igor Engonga los encargados de contener las continuas acometidas lanzadas sobre su área.

En una de estas acometidas llevadas a cabo por los que este domingo vestían de rojo el Almería B aprovechó para montar una contra pilotada por uno de los mejores jugadores del partido. Chema recorrió metros con el balón en los pies, y tras realizar un buen movimiento con el cuerpo tanto él como Darío Guti, el sevillano consiguió filtrar un pase al delantero rojiblanco que acabaría rematando a gol la penúltima jugada del partido.

El Almería B se hizo con una importante victoria en tierras manchegas en la que la mayor baza para el partido de vuelta es, sin duda, la amplia ventaja de goles cosechada sobre el Villarrobledo. Además, el alto número de goles anotados, le darían el ascenso a 2ªB al Almería B en un hipotético empate en el marcador global de la eliminatoria (siempre que en el partido de vuelta el Villarrobledo no marque más de cinco goles).