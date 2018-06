Resumen de la temporada Atletico de Madrid: análisis del centro del campo atlético en la temporada 2017-2018

Google Plus

Para la consecución de los éxitos en el fútbol, es fundamental tener un buen centro del campo. No solo sirve para crear fútbol, también para destruirlo, es vital que se compenetren bien tanto con la defensa como con el ataque. El Atlético de Madrid ha quedado segundo en liga y ha ganado la Europa League, luego parte de culpa tendrán sus centrocampistas.

7| Gabi, el Gran Capitán

Gabriel Fernández, el capitán del Atlético de Madrid, a sus 34 años ha completado su séptima temporada en el club rojiblanco desde que volviese del Zaragoza. Esta temporada ha completado 49 partidos, nada mal teniendo en cuenta su edad. Lo cierto es que es la extensión del Cholo en el campo, pero los años no perdonan y esta temporada se le ha visto rotar más de lo habitual. Pese a su gran estado de forma, Simeone sabe que su capitán no durará eternamente por ello ha encontrado en Rodri un sustituto ideal.

6| Koke, el cerebro del equipo

La temporada de Jorge Resurreción Merodio ha sido un tanto irregular. Ha disputado 51 partidos esta temporada, es uno de los jugadores que más ha acusado el hecho de que el Atleti no pudiese fichar en verano. Koke no tiene un recambio natural, nadie aporta su visión de juego y su capacidad para distribuir el juego, así que pese a que su nivel esta temporada ha bajado, su presencia es indispensable. Su registro de asistencias también ha descendido, siete por las 10 de la temporada pasada. Su rendimiento, aunque irregular, ha sido óptimo y ha sido recompensado con la convocatoria de Lopetegui para Rusia.

8| Saúl, el pulmón de la medular

El ilicitano hace ya dos años que se asentó en el equipo, pero lo cierto es que cada año que pasa su aportación crece cada vez más. Él ha sido el otro gran perjudicado por la sanción FIFA, 56 partidos ha cargado a sus espaldas esta temporada. Pese a no jugar en su posición, es indispensable para Simeone. El técnico argentino lo usa como volante defensivo, mientras que su posición natural es algo más adelantado, para poder aprovechar su gran llegada. Pese a este factor, Saúl ha acumulado hasta seis tantos cuatro menos que las dos últimas temporadas.

Pero hemos de recalcar algo, no solo en Saúl, sino también para Koke, Thomas... El Atlético ha tenido no solo el impedimento de inscribir jugadores a principio de temporada, sino que también ha “soltado lastre” en el mercado invernal, quedándose muy justo de efectivos. Si a esto le sumamos que el Atleti ha disputado tres competiciones toda la temporada, haciendo grandes esfuerzos en las tres. El cansancio se acumula, y es lógico pasar más tiempo defendiendo que atacando, de ahí se puede entender que los números ofensivos bajen.

8| Thomas, la revelación de la temporada

El jugador de origen ghanés ha sido el comodín de Simeone esta temporada. Pese a partir como el sexto centrocampista, por detrás incluso de Augusto Fernández, ha sido capaz de hacerse hueco en la plantilla y acabar siendo uno de los jugadores que más partidos ha disputado esta temporada. Ha completado hasta 50 encuentros durante toda la temporada, y se ha convertido en el recambio de Gabi, a quien le ha quitado el puesto en el once titular. Thomas aporta salida de balón, trabajo, resistencia y además es polivalente. Esta temporada no solo ha desempeñado la función de centrocampista defensivo, sino que también ha jugado de lateral derecho, ya lo hizo la temporada pasada. Pero lo cierto es que ha completado buenos partidos en esa demarcación, Simeone al igual que con Giménez o Lucas, ya cuenta con otro jugador multiusos.

7| Correa, el nervio

El argentino se ha consolidado como titular en el esquema de Simeone, incluso por delante de Carrasco. El ex de San Lorenzo ha disputado la friolera de 56 encuentros, ha sido uno de los jugadores más utilizados por Simeone. Afincado en la banda derecha, ha sido el encargado de llevar el desborde del equipo colchonero, ayudado por Vrsaljko o Juanfran por fuera y Griezmann por dentro. Esta ha sido su temporada más goleadora desde que está en la disciplina atlética, ha marcado nueve tantos. Sin embargo, su gran temporada no ha logrado convencer a Sampaoli para llevarlo al Mundial.

6| Vitolo, llegó tarde

El canario llegó en el mercado invernal, lesionado, de Las Palmas. Debutó en Lérida en Copa del Rey, pero le costó mucho entrar en los esquemas de Simeone y entender lo que éste le pedía. Pero seamos justos, cuando ha jugado no ha disgustado. Está lejos de ser el Vitolo que maravilló en Sevilla, pero por lo menos ya sabe lo que se le pide para ser titular. Se espera de él que la temporada que viene de un paso adelante. Por contra, Simeone suele utilizar en el medio tres centrocampistas puros y un único jugador de banda, que suele ser Correa. Pese a que ha llegado a jugar con los dos sobre el campo, aún tiene que asumir que no tendrá siempre a tres jugadores detrás de los delanteros, y no solo a dos. Que es lo que implica tener a dos jugadores tan ofensivos sobre el campo.

5| Augusto, es muy alto el precio de las lesiones

Augusto Fernández llegó en la temporada 2015-16 al Atleti para suplir a Tiago que se había fracturado la tibia. Desde entonces se convirtió en un fijo para Simeone y desempeñó un gran papel en el equipo que llegó a la final de Milán, ganándose el cariño no solo del vestuario sino también de la afición. Pero a la temporada siguiente, la última del Calderón, volvió a caer lesionado de larga duración. Para cuando ha querido volver, jugadores como Thomas le han pasado por la derecha. En invierno se marchó al Beijing Renhe. Sin duda pagó muy caro el precio de sus lesiones.

4| Gaitán, dicen que pasó por aquí

Petición expresa de Simeone, 30 millones, dos temporadas y 49 partidos después, el jugador argentino está disputando la liga china. Llegó como un jugón procedente del Benfica, donde era el ídolo y capitán. Además era un habitual en las convocatorias de Argentina, sin embargo en Madrid nunca cuajó y su rendimiento fue siempre pobre. Ahora juega en el Dalian Yifang de la liga china.

4| Carrasco, el eterno puedo y no quiero

Lo de Carrasco es un tema para analizar con detenimiento. ¿Alguien puede explicar cómo un jugador con el talento de este jugador, puede con 24 años acabarse yendo a China? Desde un principio le costó adaptarse al esquema de Simeone, además acusaba un juego demasiado individualista. Si a esto le añadimos que no jugaba en su posición natural y que parece ser que tenía mala relación con el entrenador, podemos entender que saliese del equipo. Pero nunca podremos entender que fuese a China donde fuese a parar. Por lo menos se ha llevado algo de aquí, es compañero de Gaitán.