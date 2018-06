Resumen de la temporada 2017/2018: Sevilla FC, puntuaciones defensa

Google Plus

Los defensas del Sevilla siempre han sido caracterizados por la contundencia, una marca registrada del equipo hispalense que en esta temporada ha brillado por su ausencia. Entre las goleadas en contra y las numerosas bajas que ha tenido el equipo hispalense a lo largo de todo el curso la línea defensiva es la parte dónde más se ha sufrido, sobre todo a nivel táctico.

Corchia / 4

Lastrado por las lesiones y por las rotaciones. El jugador francés aterrizaba a Sevilla para cubrir la baja de Mariano en el lateral, pero una lesión le impidió progresar y darle continuidad a su juego. Ha jugado 20 partidos entre las tres competiciones y siempre cumplía sin destacar, es de perfil defensivo pero suele sumarse al ataque. El jugador se lesionó en enero y apenas pudo jugar bajo las órdenes de Montella. Lo poco que jugó fue con Berizzo y parecía que se iba a hacer con la titularidad.

Carole / 1

Poca aportación en lo poco que jugó. El lateral francés vino al club de Nervión a última hora como jugador reserva, pero no fue ni eso. Apenas jugó y su participación no estuvo acompañada de la confianza de los entrenadores. Nueve partidos en toda la temporada data de lo poco que jugó, y es que Carole acabó lesionado en los últimos meses de competición. Su último partido con la camiseta del Sevilla fue en enero.

Kjaer / 6

Fue de más a menos. El danés vino como uno de los defensas más caros del club, y su adaptación a la liga española fue buena. Sus primeros partidos eran completos, y el club lo notaba al dejar la puerta a cero, pero conforme iban llegando las goleadas uno de los más señalados fue el danés. Llegaba bastante tarde en muchas acciones, pues a pesar de ser un central atento, a veces reaccionaba bastante lento en las jugadas de ataques de los contrarios. Berizzo le dio la confianza que Montella no se la dio. Eso sí, los dos únicos goles que tiene con la camiseta del Sevilla son al Betis, uno en cada partido, y de jugada a balón parado.

Lenglet / 9

El mejor descubrimiento de la temporada. Si hay un jugador en la plantilla del Sevilla que se crecido de manera desorbitada ese es Lenglet. Su temporada ha sido impecable a pesar de las goleadas encajadas, pero aún así gozaba de la confianza de cada entrenador. Su jerarquía a la hora de defender cada balón como si fuera innato en él hacía presagiar que la promesa se hizo realidad, y el central se ha convertido en uno de los mejores defensas de LaLiga. Además, tiene gol y va muy bien en los balones altos. Un gran central con un futuro prometedor.

Layún / 6

Un polivalente que le hizo un buen apaño al equipo. El mexicano llegó en invierno para reforzar la defensa e intentar que el equipo se fortaleciera en la parte de atrás. Pero sus actuaciones no evitaron la mejoría del equipo. Mayoritariamente actuó de lateral tras las varias bajas de los jugadores, y sus actuaciones fueron correctas. El lateral derecho no le sobra la calidad pero su compromiso y lucha le hicieron ganar un puesto. Fue el jugador más utilizado entre los fichajes de invierno.

Mercado / 7

Sus mejores actuaciones fueron de central. El argentino cumplió una vez más en la parte de atrás. A pesar de que puede jugar tanto de lateral como de central, sus mejores actuaciones fueron cuando era pareja de Lenglet en el centro de la defensa, se sacrifica cuando ha de hacerlo y la afición siempre se lo agradece. Cuando juega en el lateral derecho se ve que no se siente al 100% cómodo, pero sus actuaciones son de lo más notable. Jamás se le puede reprochar algo a Gabriel Mercado.

Escudero / 7

Siempre fijo a pesar de no ser su mejor temporada. El lateral izquierdo ha ejercido este año de capitán y curiosamente no ha sido su mejor año. A pesar de todo, es uno de los jugadores que más luchan y más ganas se le ve. Su aportación defensiva se le une a la ofensiva, ya que el vallisoletano suele subir más de un par de veces en cada partido para centrar o incluso para tirar a puerta. A pesar de que muchos goles en contra llegan desde su banda y este año no ha dado lo mejor de sí mismo, Escudero es una de las piezas fijas en este equipo.

Carriço / S. C.

Las lesiones le vuelven a dar la espalda. El portugués ha seguido sufriendo el calvario de las lesiones y su participación en esta temporada ha sido escasa. El Sevilla echaba de menos la jerarquía de un jugador que siempre ha cumplido en defensa, ya que sólo ha jugado seis partidos, y cuando lo ha hecho se notaba que no estaba en la mejor forma. En el club se espera que la próxima temporada resurja al fin.

Pareja / S. C.

Inédito debido a las lesiones. Al igual que Carriço, Nico Pareja se ha visto paralizada su carrera deportiva debido a las lesiones que le han arrastrado durante todo el año. El argentino sólo ha podido jugar nueve partidos, y a pesar de haber actuado bien, no jugar tantos partidos le ha impedido ser el central que tiene acostumbrado a todos.

Arana / S. C.

Prácticamente inédito. Llegó a Sevilla como refuerzo de invierno siendo una promesa, pero debido al bajo nivel de forma el brasileño sólo ha participado en tres partidos. Poco se ha visto de él en esta temporada. El Sevilla le fichó pensando más bien en la próxima temporada.