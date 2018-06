Resumen de la temporada 2017/2018: Sevilla FC, puntuaciones delantera

Uno de los principales problemas del Sevilla en esta temporada pasada es la falta de puntería de sus atacantes. Con una plantilla bastante compensada, parecía que el club hispalense podría optar a seguir peleando por un puesto de Champions League gracias a atacantes muy contrastados, pero pronto se vieron las carencias y el equipo acusó la falta de gol. Con incorporaciones como el explosivo Nolito o Muriel como el fichaje más caro en la historia del club, se unía al siempre cumplidor Ben Yedder, pero el dinero y los nombres no eran suficientes. Entre los tres atacantes suman sólo 20 goles, cantidad insuficiente para un club muy exigente.

Ben Yedder / 7

De todos los delanteros de la plantilla ha sido el que más ha cumplido. El francés ha acabado la temporada como el máximo goleador del equipo en liga con nueve tantos. Pero dónde ha logrado brillar ha sido en Champions League, ya que con 10 goles ha sido uno de los máximos goleadores del torneo, y gracias a sus goles, el Sevilla por fin sobrepasó la barrera de los octavos de final de Champions League ante el Manchester United, en el que el francés le bastó 20 minutos para hacer un doblete en Old Trafford y entrar en la historia del club. Además, esta temporada ha sido el año de su debut con la selección francesa. Y eso que Montella no le dio muchas oportunidades en el once titular, pero el francés siempre suele cumplir cada vez entrar en el terreno de juego.

Luis Muriel / 3

El fichaje le salió caro al Sevilla. Sin ser un delantero que no destacaba por su aportación goleadora en Italia, el Sevilla apostó fuerte por él y se desembolsó algo más de 20 millones de euros, convirtiéndose en el jugador más caro en la historia del club. Eso acabó siendo un lastre para el colombiano y se puso muy en su contra durante toda la temporada. No funcionó muy bien en el esquema de juego de Berizzo otorgándole en la punta de ataque. Ya con Montella, se atrasó su posición y el colombiano sí pudo dar más rendimiento. Pero su escasa aportación goleadora pese a gozar de muchas oportunidades le llevó a ser el centro de todas las miradas del Sevilla y acabó siendo pitado por un gran sector de la afición. Siete goles en 29 partidos fue insuficiente para que el colombiano se ganara el cariño de la afición.

Nolito / 3

En baja forma durante gran parte de la temporada. El andaluz volvió a la liga española tras no triunfar en Inglaterra, pero reunía las características necesarias para encontrar su fútbol con Berizzo bajo su mando, pero después de estar mucho tiempo parado, Nolito acusó su baja forma y no pudo ser el que era durante gran parte de la temporada. El de Sanlúcar no aportó mucho en el ataque y sólo ha anotado en cuatro ocasiones en la temporada. Su estilo de jugador rápido acabó siendo un comodín como revulsivo en las segundas partes, pero no se ha visto al mismo jugador que despuntó en el Celta.

Sandro / 5

Lo intentó a pesar de tener pocas oportunidades. Ante la falta de gol del Sevilla, el club fichó al canario Sandro para poder aumentar la capacidad goleadora del equipo con un jugador diferente, pero Montella tampoco le dio oportunidades al ex del Everton a pesar de que se le veía motivado en cada minuto que jugaba. Sandro ayudaba mucho en la construcción del ataque pero acabó la temporada sin saber lo que es marcar un gol con la camiseta del Sevilla. Resultado nulo pese a los intentos.