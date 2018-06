Real Valladolid, doce partidos que valen un ascenso

Google Plus

Pese a los numerosos altibajos que ha sufrido durante la temporada, el Valladolid ha protagonizado un final de temporada sobresaliente, la llegada de Sergio y los goles de Mata han llevado al equipo a realizar un final de temporada y un playoff excelente, que les permite estar en Primera División la temporada que viene.

El equipo pucelano empezaba la temporada jugando bien y consiguiendo victorias, pero el punto de inflexión se sitúa en la jornada diez, cuando el equipo salió de los puestos de playoffs y empezó a encadenar una serie de resultados negativos. Incluso estuvo hasta cinco partidos sin conseguir la victoria.

Cuando sucedieron estos malos resultados el equipo consiguió ganar en casa al Oviedo, pero cayó derrotado ante Cádiz, Numancia y Albacete. A partir de estas tres derrotas parecía que el equipo había tocado fondo y los debates sobre el juego del equipo y la continuidad del entrenador y de algunos jugadores estaban a la orden del día.

El equipo dirigido por Luis César Sampedro ganaba en casa al Lorca y al Zaragoza, y perdía ante Osasuna en el Sadar, cerrando así la primera vuelta fuera de playoffs, sin ganar tres partidos seguidos y con solo una victoria fuera de casa, ante el Tenerife. Si el equipo seguía esta dinámica no conseguiría el objetivo de entrar en playoffs.

Parecía que el equipo retomaba el rumbo hacia arriba, pero esto solo era un espejismo. Luis César optó por defender mejor y no ser tan ofensivo para encajar menos, esto dio efecto en los primeros partidos, aunque al equipo le costaba mucho crear un atisbo de peligro arriba. A partir de la derrota en Granada, el equipo alternaba victorias con derrotas, y conseguía sacar más puntos que en la primera vuelta, pero no escalaba posiciones ni se acercaba a los playoffs.

El punto clave de la temporada y que cambia el guión de la misma, es la jornada 34. El equipo castellano venía de ganar en casa ante el Reus y una victoria les metería de nuevo en la pelea. El equipo pucelano cayó derrotado ante el Nástic, en el minuto 88 con un gol de Álvaro Vázquez que dejaba prácticamente sentenciada la temporada del Real Valladolid, ya que se encontraba a cinco puntos del playoff a falta de ocho jornadas, pero llegó el salvador.

Así es, a falta de ocho encuentros para que acabara la temporada y con el Pucela teniendo que enfrentarse a seis rivales directos, la directiva tomó la decisión de destituir a Luis César Sampedro, decisión acertada y que podía haberse tomado antes para evitar la incertidumbre entre su afición. Su sustituto fue Sergio González, el ex del Espanyol, llegaba al Valladolid para afrontar una final por semana, donde solo valía ganar.

El debut del técnico catalán fue amargo, ya que cayó derrotado en el Estadio José Zorrilla ante el Sporting de Gijón, en un partido en el que los locales merecieron más. El equipo supo resarcirse y consiguió volver a ganar fuera de casa cuatro meses después y por partida doble, ante Oviedo y Numancia. En casa, el Pucela empató contra el Cádiz, en un resultado injusto para ambas partes y consiguió la victoria ante el Albacete, para continuar con la buena racha. Se había pasado de un equipo al que le costaba mucho ganar y no convencía a un equipo que gana y convence, con una defensa férrea, un mediocampo creador, y los cuatro de arriba enchufadísimos.

Los cambios para dar este paso eran tan fáciles como tocar tres posiciones, que Luis César no quiso tocar. La entrada en el once de Nacho en el lateral izquierdo, creando una seguridad muy necesaria en ese flanco y para evitar embestidas rivales que pudieran acabar en disgusto, Míchel en el centro del campo y Toni Villa creando juego en la banda izquierda han sido las claves del ascenso, que Sergio supo apreciar y Luis César no. Si a esto se le suma el gran estado de forma de Calero, Óscar Plano, Pablo Hervías y Jaime Mata llegan las cinco victorias, un empate y dos derrotas injustas, que permiten al equipo entrar en playoffs en la última jornada con una gran victoria ante Osasuna; en este encuentro Pablo Hervías demostraría de lo que es capaz en los lanzamientos de falta. Precisamente sus actuaciones durante los últimos partidos le hacen ser uno de los deseados por varios equipos de Primera División.

Con el equipo quinto y en la zona de playoff,s solo quedaba rematar la faena, y el Pucela no decepcionó a una afición que le había acompañado durante toda la temporada. La primera eliminatoria de esta fase de promoción de ascenso la disputarían ante el Sporting de Gijón, donde el Valladolid dejó el trabajo hecho en el José Zorrilla con un 3-1 y una primera parte de las mejores de la temporada. La vuelta finalizó con un 1-2 para el Pucela que certificaría su pase a la final. La final la disputaría el Pucela contra el Numancia, que había eliminado al Zaragoza previamente con un gol en el minuto 92. La ida se disputaría en Los Pajaritos, donde el Valladolid volvió a dar la cara y se llevó un 0-3, que les ponía con pie y medio en Primera División. En la vuelta el equipo no se confío y consiguió empatar a uno y certificar el tan ansiado ascenso.

Valladolid debe dar las gracias a la implicación y el esfuerzo del equipo, que desde la llegada de Sergio al banquilo, el equipo se ha volcado para conseguir el objetivo, y también a su goleador Jaime Mata -también pichichi de la categoría-, ya que sin sus 35 goles hubiera sido impensable el ascenso. Ocho partidos impresionantes y un playoff sensacional han hecho posible que todo Valladolid disfrute de la fiesta que supone ascender a Primera y que el Real Valladolid vuelva donde se merece cuatro años después de caer a la categoría de plata.