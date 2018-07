Entrevista Rafael Parejo: "Pienso que el fútbol extremeño está creciendo"

Rafel Parejo González es natural de Villanueva de la Serena (Badajoz) y actualmente se encuentra en el Levante U.D donde este año cumplirá su segunda temporada en el club valenciano.

Defensa central que también puede actuar de mediocentro se ha hecho un fijo en la zaga levantinista siendo uno de los jugadores que más minutos ha jugado, gran visión de juego y salida de balón le hacen tener un futuro muy esperanzador ya que este mismo año ha entrenado con el Levante Atlético que la próxima campaña jugará en la división de bronce del fútbol español. Pasó dos temporadas en el Real Madrid ,cadete A y juvenil C, donde ganó las respectivas ligas y el prestigioso torneo de Qatar Al Kass al igual que otro disputado en Hungría. Formado en la cantera del C.F Villanovense es un estandarte del club y la ciudad serona.

Pregunta. Tras tu primera temporada en el Levante, ¿cúal es el balance de la temporada?

Respuesta: "Ha sido una temporada complicada, esperábamos que hubiera mejores resultados pero ha habido circunstancias difíciles y al final no hemos acabado en los puestos que esperábamos y que teníamos previstos a principio de temporada pero creo que podemos aprender de los errores que hemos tenido ya que somos un equipo joven."

P. ¿Era lo que esperabas?

R: "A nivel de resultados esperábamos estar en puestos de Copa del Rey o cerca de ellos pero hubo momentos de la temporada en los que perdimos puntos que no esperábamos ,en los últimos minutos concretamente, y se complicó un poco el objetivo pero al final en esos momentos son cuando los equipos buenos se hacen fuertes y eso nos va a servir para la próxima campaña."

P: ¿Cuáles son los objetivos de cara a la próxima campaña a nivel colectivo?

R: "A nivel colectivo el objetivo es entrar en Copa del Rey, esos dos primeros puestos es por lo que vamos a luchar este año."

P: Una meta , a corto plazo, sería debutar con el filial en segunda B

R: Si, este año he estado entrenado bastantes veces con ellos y creo que es una meta cercana debutar con el filial que ha tenido la suerte de ascender de categoría además sería un gran escaparate jugar en segunda B.

P: Paco López para tí que es

R: "Él lo ha demostrado, ha sido el mejor equipo en lo últimos ochos o nueves partidos por delante de Barça o Real Madrid y yo creo que eso demuestra el entrenador que es ya que ese número de encuentro jugando a ese nivel no puedo ser casualidad y reafirma el buen trabajo que realiza, el cambio de entrenador le vino muy bien al equipo ya que llenó de confianza a los jugadores"

P: Que esté Paco López entrenando al primer equipo, ¿Te motiva?

R: "Si, es un entrenador que me gusta mucho. Cuando llegue allí el año pasado él era el entrenador del filial y me dio mucha confianza además de la posibilidad de entrenar con ellos."

P: Hablando de tu pasado, ¿Qué fue lo mejor de tu etapa en la casa blanca?

R: "Ha sido una experiencia muy buena, de las mejores experiencias que te puedes llevar. Me llevo muchas amistades,amigos y creo que de esas experiencias siempre se aprende mucho, tanto de lo bueno como de lo malo siempre aprendes. Al final tienes que seguir adelante, por circunstancias estás en un lado u otro nunca sabes donde vas a acabar, pero siempre se puede sacar algo positivo de cada etapa."

foto vía Pedro Carmona

P: ¿Y lo peor?

R: "El sacrificio que conlleva, la edad con la que te vas fuera ,14-15 años, creo que ha nivel de sacrificio es lo peor aunque al final es un sueño que tu tienes."

P: ¿ Con los entrenadores que has tenido con cuál te quedas o el que más te ha aportado futbolísticamente, personalmente...?

R: "He tenido entrenadores muy buenos como Óscar de Paula a nivel de selección extremeña que me hizo despuntar para luego fichar fuera, Paco López este año ha sido muy importante para mí pero me quedaría con Álvaro Benito que para mí ha sido el entrenador de los más influyentes sobre todo por la categoría y la etapa, nos enseño muchísimo y yo creo que tiene algo muy importante en los entrenadores que es que los jugadores confíen en él además de la unidad tanto de jugadores como del cuerpo técnico y no que mo haya diferencias."

P:¿ Actualmente sigues teniendo contacto con Álvaro Benito?

R: "Si, esta temporada hablamos un par de veces de como iba la temporada y tengo una muy buena relación tanto con él como los jugadores a pesar de estar distanciados me llevo amistades muy buenas."

P: ¿Qué te parece el momento que vive el fútbol extremeño?

R: "Yo pienso que está creciendo y eso se puede ver a simple vista, a nivel de segunda división B el Extremadura ha conseguido el ascenso a segunda división e hizo un gran desembolso económico y creo que eso le benefició también, cualquier persona puede ver que el fútbol extremeño cada vez está siendo mejor y eso beneficia a toda la región."

P: Por último, ¿cómo vistes al Villanovense en la pasada temporada?

R: "La verdad es que no pude seguirlo mucho, sí que estoy pendiente de vez en cuando pero creo que todo los años le quitan un gran número de jugadores de la plantilla del año anterior debido a motivos económico al final el Villanovense es un club humilde y vienen equipo de mayor entidad y se llevan jugadores aún así creo que el Villanovense siempre lucha para estar en fase de ascenso y ojalá consiga el ascenso que estos últimos años han estado cerca."