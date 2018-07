Caparrós : "Si el Barcelona se quiere llevar a Lenglet, tiene que pagar la cláusula"

Google Plus

En las últimas semanas se ha estado hablando mucho de lo que va a ocurrir con el futbolista Clément Lenglet, se esperaba que el viernes pasado se anunciara cómo iba a resolverse la situación del francés, si iba a irse al FC Barcelona o si se queda en el Sevilla FC, pero sigue sin aclararse nada.

Joaquín Caparrós, director de Fútbol del Sevilla FC, ha afirmado que el FC Barcelona está interesado en el jugador y que quieren negociar un traspaso, pero como ha declarado ante otros medios “Si se quieren llevar a Lenglet deben abonar los 35 millones de euros estipulados en su contrato como cláusula; si no, no hay negociación posible. Esa es la postura que ha mantenido desde un primer momento el Sevilla y de la que no ha salido tras los últimos movimientos efectuados por la directiva del Barcelona.”

Por otra parte, el equipo le ha hecho una oferta al defensa porque quieren que se quede en el equipo y esto, según ha confirmado Caparrós en la presentación de Amadou, se lo han hecho saber a el mismo en persona: “Sí he hablado con Lenglet, ayer estuvo con nosotros. El Sevilla le ha hecho una oferta porque no quiere traspasarlo. Él sabe al club que puede ir, pero de momento es jugador nuestro, se le hicieron las pruebas médicas y mañana tendrá que ir a entrenar, y si sigue así tendrá que viajar a Benidorm a hacer la pretemporada como el resto de los jugadores.”

Por lo tanto, como ha comentado el propio Director de Fútbol de la entidad Sevillista; el equipo está interesado en el francés, pero según la ley si el FC Barcelona paga los 35 millones de euros que cuesta la cláusula podrá irse del equipo. Así que hasta el momento parece que la situación de incertidumbre respecto a si Lenglet se queda o no va a seguir sin aclararse.