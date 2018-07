José Castro: ''Las cláusulas de los jugadores van a ser más altas que antes''

Como un verano más, el Sevilla está teniendo unos meses convulsos con muchos temas al frente. Y en la presentación del nuevo jugador Ibrahim Amadou, el presidente del club José Castro habló sobre diversos temas que rodean al club. Entre esos temas cabe destacar la subida que el Sevilla pondrá a las cláusulas de los jugadores. El presidente afirmó que ''el mercado está desorbitado y es cierto que esos precios y el Mundial son un hándicap, pero la dirección deportiva no deja de trabajar y generalmente las cosas salen bien. Nunca hablamos de cláusula, pero sí puedo decir que no somos ajenos a la subida del mercado, por tanto las cláusulas de los nuevos jugadores son bastantes más altas de lo que eran''.

''El Barça tendrá que pagar la cláusula para que Lenglet se vaya del Sevilla''

El Sevilla puede verse perjudicado a la hora de vender jugadores debido al precio 'asequible' de varios jugadores importantes del club, pues N'Zonzi, con una cláusula de 40 millones puede salir en cualquier momento si un gran club europeo deposita el montante económico; o Lenglet, con una cláusula de 35 millones de euros puede ser una 'ganga' debido a cómo está el mercado y el rendimiento tan alto que el francés ha dado durante la temporada anterior. Con respecto a la posible salida del jugador al Barcelona, el presidente afirmó que ''es verdad que han preguntado por él el Barcelona, pero tienen que pagar la cláusula de rescisión a la Liga de Fútbol Profesional''.

El presidente finalizó el tema afirmando que habló con el propio jugador y le comunicó sus intenciones: ''Él me dijo que querían incorporarlo a su equipo, pero nosotros que tenemos claro que no lo queremos vender, es más, lo que queremos es renovarlo, a no ser que un equipo pague la cláusula y no podamos hacer nada, pero ya tiene nuestra propuesta. Hoy por hoy Lenglet es jugador del Sevilla FC y entrenará con nosotros el jueves, salvo que se pague antes la cláusula''.

Otro de los asuntos candentes que rodea el Sevilla es la fecha de la Supercopa de España que disputará ante el Barcelona: ''Este jueves a las 17:00 horas tenemos una reunión con el Barcelona y con la RFEF. Ese partido lo tenemos metido en el abono y no podemos estar esperando toda la vida, esperemos que mañana se cierre ya. Hay muchos factores a tener en cuenta, la fecha, el lugar, los derechos televisivos, la taquilla, por lo que mañana tendremos todo esto en cuenta, es un partido que organiza la Federación''.

El presidente también habló sobre el presunto interés de Banega del Arsenal: ''No tenemos ninguna información al respecto, me consta que está muy a gusto aquí, pensamos que va a seguir con nosotros y no tenemos motivos para creer en lo contrario''. De hecho, el mediocentro argentino declaró que no tiene ninguna intención de irse del club y su deseo es incluso renovar el contrato.

Otro de los temas a tratar es de la renovación de varios jugadores del club: ''Hemos renovado a muchos jugadores del filial. Marc Gual, Berrocal, Mena,... las renovaciones se van a llevar a cabo, pero lo importante es la planificación. Estamos trabajando con mucha ilusión y fe para hacer una plantilla competitiva, hay que tener paciencia. Ahora en vez de ver a Paco Gallardo correr por la banda, lo veo correr por los pasillos. Desde hoy también Marchena, que ha vuelto del Mundial el trabajo está ahí y cuando se trabaja, generalmente las cosas salen''.