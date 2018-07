Lenglet se marcha al FC Barcelona

Tras meses de especulaciones, finalmente, se ha hecho oficial el fichaje del defensa sevillista Clément Lenglet por el FC Barcelona hasta el año 2023. El club sevillista pretendía renovar al francés, pero el club bluagrana ha pagado la cláusula del jugador. El equipo de la Ciudad Condal ha tenido que abonar 35,9 millones de euros, aunque su intención en un primer momento era la de llegar un acuerdo con el Sevilla para no tener que hacer el pago de la cláusula. Lenglet viajará mañana hasta Barcelona para realizar la presentación oficial con su nuevo equipo.

El zaguero francés ha estado en Sevilla FC desde la temporada 2016/17 en la que Monchi como director deportivo logró hacerse con sus servicios cuando era jugador del Nancy en la Segunda División de Francia. “Monchi me había visto incluso antes de mi debut profesional. Fue él quien llamó a mi padre hace tres o cuatro años. Todavía no había jugado ni un partido profesional y ya me había mostrado su interés. Vinieron a verme varias veces a Nancy. Yo no estaba siguiendo particularmente al Sevilla en ese momento, pero, a partir de ahí, siempre le he echado un ojo. Estoy muy orgulloso de haber recalado en este club".

Durante este tiempo en el equipo hispalense ha disputado 52 partidos de La Liga, 9 en La Copa del Rey y 10 en La Champions League, en los cuales ha marcado 4 goles y realizado una asistencia. Uno de los goles más importantes fue contra el Spartak de Moscú en la Champions League. El francés llegó a Nervión siendo un desconocido, pero con el tiempo ha ido creciendo y mejorando como futbolista convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de La Liga en la pasada temporada, su talento y juventud han hecho que uno de los equipos más importantes se haya fijado en él.