Joaquín Caparrós: ''La cantera del Barcelona parece el Sevilla''

El director deportivo del Sevilla Joaquín Caparrós habló sobre todos los temas que rodean la actualidad sevillista. En su primer mercado veraniego con este cargo, el utrerano reconoció que ''hay dos o tres jugadores cerca de firmar'' por el Sevilla, pero también habló sobre las relaciones con el Barcelona y las posibles salidas de algunos jugadores de la actual plantilla.

Tras el anuncio de la salida de David Soria al Getafe, el Sevilla tiene en sus filas a Sergio Rico y al nuevo fichaje Tomas Vaclik, con lo cual para Caparrós ''la portería está bien cubierta'', pero no descarta una nueva salida en ese puesto, ya que asegura que ''Sergio Rico es un portero que está ahí en el mercado, estamos en contacto con su representante, en el mercado estamos abiertos a unas salidas, y si no, a competir'', pero confiesa que nunca ha habido una oferta importante del Nápoles por el portero sevillano.

Sobre más cuestiones en la posición de la portería, Caparrós niega que hayan tenido contacto con Pacheco, portero del Alavés: ''La portería ya la tenemos bien cubierta. Hemos renovado a Juan Soriano y tenemos expectativas con él. También le han querido otros equipos y por eso le hemos renovado''.

En cuanto a más salidas, el director deportivo habló sobre la situación de Ganso, que sí tiene pretendientes: ''Hemos recibido ofertas por él, pero al final, para casar todas las situaciones no es fácil. El futbolista no quiere ir a ese sitio o a esa liga. Los años de los futbolistas se pasan, y si no interviene, se va devaluando y perdiendo su nivel futbolístico y él lo sabe''. Caparrós también advirtió que cuentan con Correa para esta temporada: ''Si pagan la cláusula tendrá que irse, pero de momento está trabajando bien con el entrenador. Joaquín es un jugador que entrena de maravilla y transmite al entrenador que quiere ser importante, tiene mucho talento''.

El ex entrenador del Sevilla también espera que el rendimiento de Luis Muriel mejore para esta temporada: ''Se puede ver una mejor versión de él. Hay jugadores que han venido con la idea de ser goleador y les ha costado funcionar. Machín tiene mucha confianza en él y está deseando venir para hacer una mejor temporada que la anterior''.

En cuanto a un posible interés de Aleix Vidal, Caparrós aseguró que ''no hemos hablado con él ni con el Barcelona. Tenemos muy bien cubierta esa demarcación: Jesús Navas y Corchia. De Corchia se espera mucho, el año pasado cuando empezó a tener continuidad se lesionó. A Aleix lo conocemos por su nivel, su experiencia, pero no se sabe lo que podrá pasar. Esas cantidades de que se están hablando, el Sevilla no puede pagarlas'', seis millones de euros son los que se especula que el Barça ofrece por el extremo.

Sobre la tensa relación que hoy en día el club tiene con el Barcelona, Caparrós quiso quitarle hierro al asunto: ''Las relaciones con el Barcelona siempre han sido correctas, la cantera del Barcelona parece el Sevilla. Es señal de que toda la dirección deportiva han firmado bien, los futbolistas han crecido y han dejado un dinero aquí. El Sevilla ha sido un club vendedor, compraba y vendía bien y eso ha hecho que el Sevilla haya crecido temporada tras temporada''.

El director deportivo habló sobre la posible vuelta de Iborra y Bacca: ''Ambos son futbolistas que se fueron traspasados, tienen un salario alto y por lo tanto la vuelta es complicada, son jugadores queridos, no es fácil su vuelta pero es cierto que aquí dejaron su huella''.

Para finalizar, en cuanto a la competencia en el mercado veraniego con clubes como el Valencia, Villarreal o Betis, el utrerano asegura que ellos tienen su propia política de fichajes: ''Nosotros tenemos una filosofía que debemos marcar. No podemos cambiar en ese sentido, hay que mantener la filosofía de los últimos años''. También analizó el trabajo de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis admitiendo que ''es bastante bueno en su trabajo. Al final el fútbol son los resultados y sus resultados y los del Betis fueron buenos. De momento, no coincidimos en intereses''.