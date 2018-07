Juankar: "Queda muchísima pretemporada para mejorar"

El Málaga no pudo estrenarse con victoria en su primer 'bolo' de la pretemporada. Perdió por 0-3 ante el Nottingham, en una plantilla llena de jugadores del filial y con pocas novedades. Tras el amistoso, Juankar y Diego González, atendieron a los medios de comunicación para repasar lo más destacado tanto del encuentro como de los primeros días de entrenamientos.

Juankar Pérez comentó tras el partido que era un entrenamiento más para coger sensaciones, además de creer que el equipo estaba muy bien plantado, que han generado bastantes ocasiones y que se van contentos. También ha comentado que tenía un poco de miedo en los últimos entrenamientos de la temporada pasada y que ahora se siente mejor.

"Para cómo ha estado el equipo el resultado puede hacer pensar que estuvimos fatal, pero no es así. Estuvimos muy bien y me voy tranquilo, queda muchísima pretemporada para mejorar", explicó el lateral madrileño que también habló de otros temas, como la llegada de Muñiz al equipo o los abonados del Málaga: "Nos hacía falta que nos exigieran al máximo, que no protestemos y nos va a venir muy bien. Las pretemporadas siempre son duras. Este año vamos a jugar en Segunda por el mal trabajo en Primera. Hay que empezar de cero y no repetir errores. Necesitamos cosas nuevas, gente fresca y con ganas y han estado bien. Es pronto para valorar. Ha sido una semana dura de entrenamiento, se notan las piernas duras. De la afición poco tengo que decir, ellos hablan por sí solos. La gente iba a estar, lo sabía, y va a ir más gente aún. La afición va a estar ahí y hay que devolverles el apoyo".

Diego González también habló en zona mixta y comentó lo siguiente con respecto al partido: “El míster está intentando meternos nuevas ideas tácticas que estamos intentando llevar a cabo. Quizás nos ha costado un poco porque ellos llevan más tiempo entrenando y eso se nota en pretemporada. Sólo llevamos dos o tres días trabajando la táctica y es normal que cueste en el primer partido. Por último, ha tenido buenas palabras para los jugadores del filial, que aportan ganas e ilusión siempre que vienen, que se merecen estos premios y lo están haciendo muy bien.