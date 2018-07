Se avecina la temporada más apasionante de los últimos años

Esta temporada venidera se antoja de los más espectacular en cuanto a la calidad de equipos se refiere. Tras los descensos de la Liga Santander de equipos "históricos" como el Deportivo de la Coruña, Málaga y Las Palmas; y los ascensos desde Segunda División B del Elche, RCD Mallorca y Extremadura, sin lugar a dudas esta puede ser la mejor Liga 1|2|3 de los últimos años.

La UD Almería, reforzándose dentro de su límite salarial, intentará una vez más mantenerse en la categoría de plata sin pasar apuros como en temporadas anteriores.

Equipos como el Deportivo de la Coruña les tocará enfrentarse a los almerienses. Sin duda un partido con muchos alicientes ya que el primer encuentro de la UD Almería en Primera División (después de 27 años) fue en el Estadio de Riazor contra los coruñeses, donde el equipo de Unai Emery, entrenador de la época más gloriosa de la UD Almería, les endosó un 0-3, dando un claro "golpe sobre la mesa". Esta temporada el equipo gallego buscará el ascenso nuevamente a la Liga Santander. Por plantilla y presupuesto será un claro favorito para volver a la élite del fútbol español.

Otros equipos que irán con la vitola de favoritos serán Las Palmas y Málaga. Tras descender el año pasado de forma traumática, canarios y andaluces buscarán, al igual que el Deportivo de la Coruña, aferrarse a los puesto de arriba desde el primer momento. Las Palmas, con el fichaje estrella de Rubén Castro y con uno de los mayores presuspuestos de la categoría serán claros favoritos para ascender. En cambio, los malagueños, también con uno de los límites salariales más altos, buscará con ainco abandonar rapidamente la Liga 1|2|3.

Osasuna, Zaragoza, Sporting de Gijón, Tenerife, etc. serán claros competidores y rivales muy difíciles para el cuadro almeriense. Presupuestos de Primera División y con plantillas fortísimas, no serán rivales fáciles para ninguno de los equipos que conforman este año la denominada "mejor Liga 1|2|3 de los últimos tiempos".

Oviedo, Granada, Cádiz... equipos que hasta hace pocos años estaban compitiendo en Primera División y que, año tras año, entran en las quinielas para el ascenso.

Sin duda, la UD Almería tiene trabajo para competir antes estos "gigantes" del fútbol español. Por historia, temporadas en la élite y títulos ganados, serán alicientes suficientes para ver espectaculares encuentros esta temporada.

Otros equipos con menor presupuesto como El Rayo Majadahonda (que debuta en la Liga 1|2|3), Alcorcón, Gimnàstic, Numancia, etc. están realizando un mercado de fichajes estelar. Enzo Zidane (ex del Real Madrid) en los rayistas o Victor Casadesús (ex del Tenerife) en los madrileños ha llenado de ilusión a la afición alfarera. Plantillas compensadas con jugadores prometedores, serán duros competidores para el equipo de Fran Fernández, que con la política de fichar jóvenes de equipos punteros de Segunda División B con ganas de crecer, igualarán fuerzas a los largo de la temporada para poder mantener la categoría.

A los almerienses le tocará enfrentarse al Extremadura, equipo recién ascendido de Segunda División B y que llevaba años en el ostracismo, es otro equipo con mucha historia. En tiempos de antaño existen grandes partidos entre extremeños y almerienses. En el extinto "Juan Rojas" se han jugado inolvidables encuentros en los que los extremeños eran claros favoritos para el ascenso.

Otro equipo "histórico" que no debió abandonar el fútbol profesional es el RCD Mallorca. Innumerables temporadas en Primera División, vuelve tras un año en el pozo de la Segunda División B. Equipo dirigido desde el palco por empresarios de postín, intentarán no pasar apuros a los largo de la temporada. Jugadores como Carlos Castro (ex del Sporting) o Pablo Valcarce (ex del Numancia) han llegado este verano a la isla para darle ese punto de calidad a la plantilla bermellona.

Albacete, Lugo, Reus... equipos que llevan varias temporadas en la Liga 1|2|3 y que se están reforzando con jugadores experimentados en la categoría. Aleix Febas y Tejero (ex del Castilla) en los manchegos o Juan Muñiz y Dongou (ex del Gimnàstic) en los lucenses, son los nombres mas llamativos de ambas plantillas.