Grandes diferencias entre los nuevos rivales del Zaragoza

Deportivo de La Coruña: Una rivalidad histórica

El Deportivo de la Coruña es uno de los rivales históricos del Real Zaragoza. La gran rivalidad entre las aficiones hace que los choques entre ambos clubes sean de lo más disputado. Cabe destacar que esta gran rivalidad ha podido reproducirse gracias a que ambos conjuntos han coincidido un gran número de veces en la misma categoría. Son dos clubes con gran historia que se encuentran en horas bajas. Y quizás por ello, la rivalidad entre las aficiones ha crecido en esta última década.

Zaragoza y Deportivo se han enfrentado 70 veces

70 son las veces que se han enfrentado ambos conjuntos, habiendo ganado el conjunto blanquillo 24 de ellos, empatado 19 y perdido 27. 106 son los goles a favor del equipo maño y 102 son los que ha recibido, lo que hace suponer que las victorias aragonesas han sido más abultadas que las coruñesas.

58 se han disputado en la máxima categoría, con 22 victorias, 15 empates y 21 derrotas para los gallegos. En Segunda este choque se ha repetido en seis ocasiones, con dos encuentros a favor de cada conjunto y dos empates. Tanta ha sido la igualdad que hasta la cifra de tantos anotados es igual para los dos equipos: nueve. También se ha repetido este partido en dos eliminatorias de Copa del Rey, donde se ha llevado el gato al agua cada vez un equipo. La competición más grande donde se ha disputado este choque ha sido en cuartos de final de la Recopa de Europa de la temporada 1995-96, donde los coruñeses se llevaron la eliminatoria, pasando a la semifinal.

Málaga CF: Máxima igualdad en los choques entre ambos

El Málaga Fútbol Club fue fundado en 1903. Con el paso de los años fue cambiando su nombre, hasta tener el de Club Deportivo Málaga en 1941. El CD Málaga fue uno de los clubes más grandes de la historia de Andalucía, jugando hasta 20 temporadas en Primera División y 31 en Segunda. Dicha institución quedó liquidada en el verano de 1992 tras no solucionarse diversos problemas de insolvencia.

Tras la disolución del CD Málaga nació el Málaga CF, un equipo que llevó a la ciudad de la Costa del Sol a Europa. Tras ser apeados de la Champions por el Borussia Dortmund, el Málaga ha pasado varios años de inestabilidad hasta llegar otra vez a Segunda División.

Formación del Málaga para un partido | Fotografía: La Liga

El Real Zaragoza se ha medido a ambos equipos hasta 66 veces, de los cuales ha ganado 26, ha empatado 22 y 18 son los que ha perdido. 52 veces se han medido en Primera División. En 22 de esos encuentros ha ganado el conjunto blanquillo, 16 ha empatado y 14 ha perdido. Cuatro partidos se han jugado en Segunda, con una victoria para cada uno y dos empates. En la Copa del Rey se han jugado cuatro eliminatorias. Dos de ellas las ganó el conjunto malacitano y las otras dos las ganaron los de la capital aragonesa. En la 1951-52 se encontraron ambos equipos en la liguilla de ascenso. Un partido lo ganó el Real Zaragoza por 6-2 en Torrero y el otro lo ganó el CD Málaga por 4-2 en La Rosaleda.

Las Palmas: Vuelta a la pesadilla

Muchos son los partidos que se han disputado entre ambos equipos. Hasta 68: 54 en Primera, ocho en Segunda, dos en Copa, dos en playoffs de ascenso y dos en liguilla de ascenso.

30 han sido los partidos que han ganado los maños contra 26 victorias de los amarillos. 12 son los partidos entre ambos que han acabado con tablas en el marcador. 116 son los goles marcados por la escuadra aragonesa y 92 los que han encajado.

Partido más doloroso: playoffs de ascenso en la temporada 2014-2015

Pero sin ninguna duda, el partido que más dolor ha causado a la hinchada del león ha sido el de la final de los playoffs de ascenso de la temporada 2014-15. Ambos habían superado a sus rivales en las semifinales de playoffs y llegaban a la final para conseguir el ansiado ascenso a Primera. El primer partido se disputó en La Romareda. En este partido, el conjunto maño salió hiper motivado gracias al gran ambiente que había en el feudo zaragocista y logró sobreponerse al gol inicial de Viera en el minuto 19. El resultado final fue de 3-1.

La suerte no sonrió de la misma manera a los maños en la vuelta en el estadio de Gran Canaria. Los aragoneses cayeron por 2-0, lo que suponía la no consecución del ascenso a Primera. Este resultado dejó muy tocado al club que, en vez de quedarse con la plantilla, prescindió de los servicios de muchos jugadores. Así nos lo explicaba Eldin Hadzic en una entrevista a VAVEL: "Yo quería continuar en Zaragoza, pero no sale bien la historia. Los que no quisieron contar conmigo fueron ellos. El director deportivo me comunicó que no contaban conmigo y me tuve que buscar la vida". También nos explicó cómo le dolió esa caída de la siguiente manera: "Fue muy duro. Me acordaré siempre de que tuvimos la primera ocasión en la que Dorca le dio al larguero. Fue una pena por toda la gente que teníamos apoyándonos. Fue un palo muy duro, acabamos bastante jodidos", afirmó.

Elche CF: Un equipo de sobras conocido vuelve a La Romareda

Para ser un recién ascendido a Segunda, el Elche CF es todo un histórico que ha llegado a disputar partidos de Primera, división donde se ha medido hasta en 36 ocasiones con el Real Zaragoza. En esos 36 partidos, el Real Zaragoza se ha llevado los tres puntos en 16 ocasiones, ha cosechado un empate diez veces y no ha conseguido llevarse ningún punto en otros diez.

Jugadores de Zaragoza y Elche saltando al césped | Fotografía: Javier Gimeno

También se han enfrentado ambos equipos en Segunda División. Cinco veces ha ganado el Zaragoza y cinco el conjunto franjiverde. En Tercera División se ha repetido el choque en cuatro ocasiones, todas en la temporada 1933-34. Dos fueron los resultados favorables para el conjunto maño: el primero de ellos con un 2-0 en Torrero en la Liga Regular y el segundo en la fase de ascenso.

En definitiva, alicantinos y zaragozanos se han enfrentado en 50 ocasiones, con la mayoría de victorias aragonesas: hasta 23 veces ha ganado el Zaragoza frente a las 16 de los ilicitanos.

Rayo Majadahonda: Un duelo inédito

Si bien es cierto que el Rayo Majadahonda es todo un novato en a categoría de plata, también es cierto que el club madrileño está haciendo un proyecto con gente joven como Enzo Zidane a la que guiarán viejas glorias del fútbol español como Jorge García Torre y Rafa López.

¿Cómo saldrá su debut en Segunda? Sin duda esta es una de las grandes incógnitas del fútbol español. ¿Cómo les saldrá este proyecto? ¿Lograrán salvarse esta campaña? ¿Responderá correctamente la gente joven? Quién sabe, pero seguro que todos estos debutantes en la Liga 123 están entusiasmados por jugar en el Wanda Metropolitano como locales.

RCD Mallorca: Un clásico del fútbol español

Sin duda alguna, el descenso del Real Mallorca el año pasado fue una de las grandes sorpresas en el panorama futbolístico: un subcampeón de la Recopa y campeón de Copa del Rey descendía a Segunda B debido a una mala gestión del club rojillo. Pero una institución como el club balear no podía permanecer mucho tiempo en Segunda B. Tanto por la historia como por la masa social que tiene detrás.

Se ha enfrentado 74 veces al Real Zaragoza. En estos 74 partidos, el conjunto maño ha ganado 30, ha empatado 19 y ha perdido 25. 110 goles le ha metido el Zaragoza al Mallorca a lo largo de la historia y 91 a la inversa. 52 de esos 74 partidos se han jugado en Primera. De todos esos encuentros, los maños han ganado 18 y han perdido 20.

Jugadores del Zaragoza celebrando un gol | Fotografía: Andrea Royo (VAVEL)

También se ha repetido hasta 16 veces este choque en Segunda, donde la escuadra blanquilla se ha llevado el gato al agua en ocho ocasiones, cuatro más que el RCD Mallorca. Este duelo ha llegado a disputarse en Tercera y Copa del Rey, dos y cuatro veces respectivamente.

Extremadura UD: El legado de un conocido rival para el Zaragoza

El CF Extremadura nació en el año 1924. Posteriormente, fue ascendiendo categorías hasta ser el primer equipo extremeño en Primera División. Esta gesta del equipo almendralejense fue conseguida en el año 1996. En este año hicieron una desastrosa primera parte de la liga, ganando solo uno de los primeros 19 partidos, precisamente frente al Real Zaragoza por 2-1.

De la idea del CF Extremadura nació el Extremadura UD poco después

Años después, el CF Extremadura fue cayendo en picado hasta desaparecer en 2010. La estela del CF Extremadura la cogió el Extremadura UD, club fundado en 2011. A diferencia del Málaga, en el Extremadura no existió ninguna refundación. Es más, llegaron a coincidir ambos clubes en la misma liga. Este nuevo club en el municipio del Almendralejo ha recobrado el sentimiento por el Extremadura y lo ha devuelto al fútbol profesional 17 años después de que el CF Extremadura bajara de Segunda a Segunda B.

Como es lógico, el Real Zaragoza nunca se ha enfrentado el Extremadura UD, ya que es la primera vez que este se encuentra en el fútbol profesional. Pese a no ser un equipo con experiencia en Segunda División, el Extremadura tiene jugadores peligrosos, como Enric Gallego que pondrán muy difícil las cosas a los rivales. Serán dos encuentros plagados de recuerdos para los nostálgicos del CF Extremadura los que enfrenten al nuevo equipo del municipio pacense frente a la escuadra blanquilla.