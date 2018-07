Adán: "Está claro que el reto que he escogido es difícil"

Google Plus

El acto comenzó con la comparecencia de Enrique Cerezo. El presidente comentó la profesionalidad del guardameta y la seguridad que transmite su veteranía. "Antonio Adán es sinónimo de profesionalidad. Es toda una garantía para nuestro equipo. Sus magníficas temporadas formando parte de la plantilla del Real Betis Balompié no pasaron desapercibidas para la dirección deportiva del Atlético de Madrid”.

Cerezo también quiso destacar la gran determinación que mostró el portero para formar parte de la plantilla colchonera.

Tras la protocolaria charla de bienvenida, el nuevo portero del Atlético de Madrid atendió a los medios de comunicación.

Sobre su pasado merengue

Antonio Adán estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid para posteriormente ser guardameta suplente del primer equipo, durante 2010 y hasta 2013. Nunca gozó de grandes oportunidades para afianzarse como portero titular, por lo que en el periodo de traspasos invernal decidió abandonar la entidad merengue. Adán debuto con el Real Madrid 'C' en 2004 y abandono el club en 2013. “Hay unos valores que me han acompañado siempre en la vida. Mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho compromiso por mejorar cada día. Estos valores los voy a poner al servicio del Atlético de Madrid”, señaló orgulloso.

Sobre su competencia con grandes porteros

Antonio Adán ha compartido portería con guardametas, como Iker Casillas. En esta nueva temporada le toca estar, en principio, a la sombra de Jan Oblak. Sobre su competencia con el guardameta esloveno comentó: “Está claro que el reto que he escogido es difícil. Pero tener a un gran portero como competencia es lo que conlleva llegar a un club como el Atlético de Madrid, donde están los mejores futbolistas y donde hay tres campeones del mundo. Sin embargo, llego con una ilusión tremenda. He estado cinco años jugando al máximo nivel y ya no soy el niño que se fue hace tiempo".

Por último, el nuevo cancerbero rojiblanco comentó sus objetivos personales. El '1' hizo hincapié en que su gran motivación para haber decidido marchar del Real aBetis Balompié y comenzar una nueva etapa como colchonero es el hambre de títulos: “En cuanto se pusieron en contacto conmigo no dudé ni un segundo. Cuando un club como el Atlético de Madrid te llama es fácil sentirse atraído”.