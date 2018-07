David Soria: "El Getafe es muy competitivo y el nivel es muy alto"

El exportero del Sevilla David Soria, que ha fichado por el Getafe para las próximas cuatro temporadas, admitió uno de sus suelos a nivel profesional: "todo jugador sueña con la selección española", aunque admitió que "ahora el objetivo es ser titular" en el equipo madrileño.

El portero llegó a Getafe tras tres temporadas en el conjunto hispalense, luchando por la titularidad con hombres importantes como Sergio Rico y cuajando buenas actuaciones durante la pasada campaña. En la campaña 2015/16 debutó con el primer equipo y se hizo con la titularidad en la Liga Europa, competición en la que rindió a un gran nivel y de la que se proclamó campeón frente al Liverpool en Basilea. En las dos últimas luchó por un puesto de titular y en total disputó 36 partidos oficiales.

El objetivo principal del arquero es crecer y jugar cada año más: "A nivel personal espero crecer mucho, tener más tiempo para trabajar al jugar solo un partido por semana y tener los máximos minutos. Luego a nivel de grupo lo importante es la permanencia y conseguirla lo antes posible". El portero madrileño tuvo "varias ofertas de equipos" para salir de Sevilla, pero una conversación con José Bordalás decantó la balanza por el Getafe: "Hablé con el entrenador y me convenció para venir por la forma de trabajar, la posibilidad real de tener minutos y crecer. Sé que el Getafe es un equipo muy competitivo, que la competencia será alta y que el nivel es muy alto", ´dijo Soria, que antes de ir a Getafe habló con Pablo Sarabia, ahora en el Sevilla y con pasado azulón.

Otro de los grandes hacedores del fichaje del guardameta fue Sarabia, un viejo conocido de la afición azulona: "He hablado con Sarabia. Somos muy amigos y me dijo que venía a un club familiar. Además estoy en casa y me dijo que ni me lo pensara y que diera el paso". Por último, David Soria habló sobre la nueva etapa que se abre en la selección española con Luis Enrique Martínez, que baraja una amplía lista de jugadores para las próximas listas. "Todo jugador sueña con la selección española y todo el mundo quiere jugar con esa camiseta, pero ahora mi objetivo es jugar en Getafe, ser titular y eso vendrá solo", acabó.